AAR: “Castillo debería liberarse de esta gente que le da un tufo a proterrorismo”

Pedro Castillo estaría evaluando hacer algunos cambios en el gabinete ministerial, liderado por el premier Guido Bellido, y, de esta manera, comenzar un nuevo periodo alejado de Vladimir Cerrón, así lo comentó Augusto Álvarez Rodrich.

Luego de la salida de Héctor Béjar del Ministerio de Relaciones Exteriores, según Rodrich, se han intensificado los rumores de un cambio en el Consejo de Ministros, que buscará la investidura por parte del Parlamento este jueves 26 de agosto.

“La gente en el Congreso no sabe qué hacer ¿Cómo recibir a un gabinete que es malísimo? No merece la confianza, pero lo que no se quiere es caer en el juego de Vladimir Cerrón porque quiere ir al choque y cerrar el Legislativo”, explicó.

Ante los eventuales cambios, el periodista sostuvo que Cerrón Rojas ha despotricado toda su ira mediante su cuenta de Twitter. El sentenciado exgobernador de Junín criticó que lo consideren un “peligro para la gobernabilidad”.

En otro tuit, el fundador de Perú Libre alegó que si el gobierno cae en un segundo humalismo, se continuaría con las políticas neoliberales y, en consecuencia, se defraudaría las expectativas del pueblo.

Por último, convocó a una movilización nacional para este miércoles 25 de agosto, la cual pretende defender al gabinete Bellido, impedir una nueva hoja de ruta y manifestar su postura en contra de la vacancia.

“Ha surgido la posibilidad de que este jueves no haya pedido de confianza porque podría producirse un nuevo Consejo de Ministros. Se han especulado varios nombres como el abogado Francisco Eguiguren y de la señora Mirtha Vásquez, expresidenta del Congreso, pero ninguno le gusta a Vladimir Cerrón (...) Este gabinete se cae a pedazos día a día”, reveló.

AAR aclaró que sus comentarios no buscan “terruquear” a ninguna persona. Sin embargo, criticó que personas vinculadas a Sendero Luminoso y el Movadef, como el ministro de Trabajo, Iber Maraví, y Bellido, pertenezcan al gobierno de turno.

“¿Qué hace este Gobierno con tanto mediocre y con tanta gente con aroma a terrorismo y Movadef? Es una preocupación legítima. Este Gobierno apesta a Movadef. Castillo debería liberarse de esta gente que le da un tufo a proterrorismo”, precisó.

