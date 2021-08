El ministro de Defensa, Walter Ayala, se reunió este lunes 23 de agosto con el presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, José Williams Zapata, para dialogar sobre los ejes de gestión del sector, donde abordaron los cuatro principales ejes de su cartera: la lucha contra el terrorismo, la promoción del servicio militar voluntario, el apoyo de las Fuerzas Armadas a proyectos de desarrollo y la gestión del riesgo de desastres.

A su salida del Congreso, Ayala se defendió sobre los cuestionamientos de su supuesta inexperiencia en el cargo. El ministro enumeró sus logros académicos y aseguró que se han dicho medias verdades sobre su persona.

“He sido juez, he hecho maestría en el Centro de Altos Estudios Militares (Caen) en Defensa Nacional, primer puesto en Academia de la Magistratura, he trabajado 20 años en el sector público... Tengo una maestría en Gestión Pública y Defensa Nacional. No es que yo lo diga, tengo los documentos. Se han dicho medias verdades que son prácticamente una mentira ”, indicó a la prensa.

Además, negó de forma tajante que el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) sea desmilitarizado y que no se va a retroceder en la lucha contra los terroristas que aún permanecen cerca del lugar.

“En un medio de prensa salió que se pretendería desmilitarizar el Vraem, lo cual niego categóricamente. No se va a retroceder ni un milímetro en la lucha contra el terrorismo”, afirmó.

Finalmente, pidió que se deje trabajar al Gobierno para que puedan implementar sus planes de trabajo, a pocos días de que el gabinete presidido por Guido Bellido se presente al Congreso de la República para pedir el voto de confianza.

“ Para mí lo que se debe hacer, de repente, es que al menos se nos dé un plazo para trabajar, es cono si a usted lo contratan para que trabaje y lo sacan, sería injusto, se le debe dar una oportunidad para que demuestre cuál es su trabajo”, declaró.

Walter Ayala y José Williams Zapata. Foto: Ministerio de Defensa

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.