Keiko Fujimori: “Reconozco a Pedro Castillo como presidente de la República”

Keiko Fujimori, ex candidata presidencial de Fuerza Popular, reconoció a Pedro Castillo como presidente de la República, luego de que durante el proceso de elecciones asegurara repetidamente que hubo un supuesto fraude.

“ Yo reconozco al señor Pedro Castillo como presidente de la República de nuestro país . Espero que él escuche el sentir de las grandes mayorías y haga un buen mandato en los próximos cinco años”, señaló en diálogo con RPP.

Asimismo, Fujimori Higuchi no descartó reunirse con el mandatario si hay una invitación formal. En ese sentido, recordó que siempre que un jefe de Estado le ha pedido dialogar, ella ha ido.

“ No me niego a esa posibilidad (de una reunión). Cada vez que un presidente de la República me ha solicitado conversar siempre he asistido . Es más, la semana pasada a habido una reunión del Acuerdo Nacional y como representante de Fuerza Popular ha acudido el vocero, el congresista Hernando Guerra García”, manifestó.

La lideresa de Fuerza Popular se refirió, además, a las movilizaciones que se realizan regularmente en contra del Gobierno actual y aseguró que Fuerza Popular no está detrás de ello, pero indicó que le da libertad a sus militantes para que participen.

“He decidido no participar en estas movilizaciones, pero sí saludo el activismo político. Creo que es fundamental que nuestros ciudadanos estén alertas, sobre todo porque vemos que hay una intención de mantener su plan radical (...) pero todavía hay muchas alertas que nos preocupan que quieran convertir a nuestro país en Cuba y en Venezuela”, dijo la también ex congresista.

Fuerza Popular participará en elecciones municipales

En otro momento de la conversación, Keiko Fujimori anunció que su partido, Fuerza Popular, participará activamente en las Elecciones Regionales y Municipales de 2022.

“ Anuncio desde ya que Fuerza Popular participará muy activamente en las elecciones municipales y regionales del próximo año. Pero para nosotros la elección no es que comience el próximo año, para nosotros la elección municipal va a iniciar a inicios de setiembre, donde esperamos hacer una serie de anuncios”, detalló.

