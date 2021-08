Excombatientes del Cenepa piden al Gobierno que se cumpla con el pago de su pensión vitalicia

Excombatientes de la guerra del Cenepa exigen que el Gobierno reconozca la serie de beneficios otorgados a los militares que lucharon por la soberanía del país durante el conflicto suscitado contra Ecuador en el año 1995.

Así lo dio a conocer su representante, Juan Canales, quien afirmó que la Ley 26511, que lo reconoce junto a sus compañeros como “defensores de la patria”, les da el derecho de cobrar una remuneración no menor a una UIT (S/ 4.400) y bonificaciones de tres sueldos mínimos de forma vitalicia.

“Desde hace mucho tiempo esperamos que se dé el beneficio para los defensores de la patria […] Hicimos que un proyecto de ley se cumpla y ahora ya estamos calificados como ‘grandes héroes de la patria’, pero el Gobierno no quiere darnos el beneficio que corresponde a dicha ley”, declaró para Exitosa.

Por otro lado, Canales sostuvo que el Ministerio de Defensa sí mantiene la voluntad de otorgarles la remuneración que corresponde. No obstante, desde dicho sector se le dijo que “no se puede porque no estamos en el aplicativo de planillas del Ministerio de Economía, que nos ha dicho que no tienen responsabilidad administrativa ni jurídica con nosotros”.

Ante dicho escenario, el representante de los excombatientes del Cenepa señaló que el caso tuvo que judicializarse debido a que, administrativamente, se les había denegado sus beneficios.

Asimismo, el militar criticó la poca ayuda recibida por compañeros con los que compartió misión en el referido conflicto y hoy ocupan puestos políticos y militares, pero que no han buscado dar una solución a este problema.

“Mucha gente que estuvo en la guerra, entre generales y subtenientes, … están en política. Cuando están en campaña nos llaman, pero cuando llegan al Parlamento ni siquiera nos contestan el teléfono”, manifestó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.