El parlamentario de Renovación Popular, José Cueto, reveló que él también estuvo presente en la reunión de cumpleaños de la congresista Rosselli Amuruz, en la que no se respetaron las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno para evitar nuevos contagios de COVID-19.

En diálogo con Canal N, Cueto indicó que lo invitaron y que decidió acudir. Añadió que fue con su esposa y que se trató de “una reunión privada”. “Todos llegamos con mascarillas y después, ya pues, tienes que tomar un trago, almorzar, tienes que quitarte la mascarilla”, manifestó.

El periodista le recriminó que todos estaban sin barbijos en el evento, a lo que el legislador contestó: “Así es, pero todos los días están pasando... Yo no voy a justificar porque ya sé que van a buscar el lado de cómo no han usado mascarillas. Habría que decirle al señor Bellido en su cumpleaños. ¿Has visto la cantidad de gente que tenía? Le han cantado ‘Happy Birthday’ y todos estaban sin mascarillas. El riesgo se corre, no debería”.

“Uno tiene reuniones particulares que se están llevado a cabo, reducidas, porque no es que había cientos de personas (en la fiesta de Amuruz), era un grupo reducido que estaban en una reunión privada”, agregó.

El hombre de prensa preguntó si lo que había hecho no es un mensaje negativo para los jóvenes y Cueto respondió: “Sí, claro. No es lo ideal, porque uno llega y uno esta así (con tapabocas), pero ya cuando tienes que tomar un vaso, lo que sea, o comer, te tienes que sacar la mascarilla, ya te quedas”. Al final, el legislador dijo: “Esta bien, hay que usar las mascarillas”.

Reunión de Amuruz

La congresista de la bancada Avanza País, Rosselli Amuruz, fue captada el sábado 21 de agosto celebrando su cumpleaños en un hotel ubicado en el distrito limeño de San Borja, sin respetar las medidas sanitarias.

En las imágenes, se observa a Amuruz reunida con diversos invitados sin tapabocas, pese a que no estaban comiendo o ingiriendo alguna bebida, los cuales, según los protocolos, son los únicos motivos por los que una persona puede retirarse temporalmente la protección del rostro.

La parlamentaria dio su descargo en Latina e indicó que sus amigos le organizaron “algo que era muy íntimo, muy privado y, por eso, es que asistió”. “Todos ahí también son consumidores y es un restaurante. Se consume y es un negocio también. Es una parte de reactivar la economía”, se defendió.

