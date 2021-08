Congreso cita al ministro de Economía para este martes 24 de agosto

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Héctor Acuña, citó al ministro de Economía, Pedro Franckle, para que exponga el impacto económico en la administración financiera del Decreto de Urgencia 079 - 2021, que establece las reglas macrofiscales del sector público no financiero para el 2022 y dispone que la deuda pública no debe ser mayor al 38%.

Desde dicha comisión parlamentaria se informó que, en la misiva enviada a Francke, también se cita al presidente del Consejo Fiscal, Carlos Oliva. La reunión será virtual y está programada para este martes 24 a las 12 p. m.

“ Un cambio como este podría incrementar la deuda pública debido a la evolución del tipo de cambio. Como sabemos, en los dos últimos meses el precio del dólar ha venido en aumento. Por ello, requerimos que el ministro explique cuál será el impacto económico de dicha norma ”, escribió en el documento el congresista de Alianza para el Progreso (APP).

Pedro Francke y la confianza al gabinete

Días atrás, Pedro Francke se reunió con el también congresista de APP Eduardo Salhuana y con el parlamentario de Avanza País José Williams.

Tras dicho encuentro, ambos expresaron que aún esperarán para tomar una decisión en conjunto con sus bancadas sobre el voto de confianza al gabinete, que se verá el próximo jueves 26 de agosto.

En ese sentido, Salhuana señaló que coincidió con Francke sobre los temas prioritarios para el país que se deben tratar desde el Gobierno. Sin embargo, refirió que su grupo parlamentario escuchará lo que los integrantes del Consejo de Ministros propongan.

“ La decisión de APP es que vamos a escuchar, debatir y plantear lo que pensamos como partido político . Luego de ello vamos a decidir”, manifestó el vocero apepista.

Por su parte, Williams sostuvo: “(El ministro) nos dijo claramente que no va a haber un control de precios, también nos precisó que no van a repartir dinero que no tienen y que van a invertir en las regiones”.

