Rosselli Amuruz sobre reunión social en restaurante: “Es una parte de reactivar la economía”

La congresista de la bancada de Avanza País, Rosselli Amuruz, habló sobre la fiesta de cumpleaños celebrada el sábado 21 de agosto en un restaurante con numerosos invitados, quienes no cumplían con los protocolos sanitarios requeridos y fueron captados junto a la legisladora en un video publicado por la prensa.

Sobre el evento organizado, la parlamentaria señaló que no estaba cometiendo ningún acto ilegal, pese a haber afirmado también que hubo entre 30 y 40 invitados.

“ En los restaurantes hay muchísima más gente, en los bares hay muchísima más gente. Yo trato de no exponerme en lo absoluto, y mis amigos me han organizado algo que era muy íntimo, muy privado, y por eso es que asistí (…). Todos ahí también son consumidores y es un restaurante. Se consume y es un negocio también. Es una parte de reactivar la economía ”, declaró para Latina.

“Yo no he cometido ninguna falta porque he estado de acuerdo a lo que está legalmente permitido”, añadió.

En las imágenes se aprecia que tanto Rosselli Amuruz como sus invitados no portaban mascarilla, pese a que no se encontraban comiendo o ingiriendo alguna bebida. Sobre ello, explicó: “Debe haber pasado, de manera natural, que he dejado la bebida en la mesa para poder recibir las flores y nada más”.

Por otro lado, cuando se le preguntó si era prudente celebrar una fiesta con tantos invitados en el actual contexto de la pandemia de la COVID-19, Amuruz sostuvo que el evento consistía, en realidad, en una “reunión” o un “compartir”.

“Si uno pide una reserva de 20 personas en un restaurante, depende de cómo lo veas. En este caso, ¿no es una reunión de amigos?, ¿no es un compartir de amigos? (...). Todos los restaurantes hacen reservas de más de 15 personas y esto es prácticamente lo mismo, porque también es un restaurante”, aseveró.

Finalmente, al consultársele si volvería a realizar un evento como este, la congresista manifestó que no lo haría tras las repercusiones surgidas por esta celebración de cumpleaños.

“ No lo volvería a hacer porque me expondría a lo que me está pasando ahorita . Yo pregunté, hice las consultas si estaba permitido, si estaba dentro de lo legal, y mis amigos me dijeron que era algo muy pequeño, íntimo, y yo así asistí”, enfatizó.

La moción contra Guido Bellido

Días atrás, entre sus primeras iniciativas como congresista, Rosselli Amuruz buscó impulsar una moción en la que se declarase “inmoral” el nombramiento de Guido Bellido como primer ministro de parte del presidente de la República, Pedro Castillo. Sin embargo, no fue aprobada al no obtener los votos suficientes.

