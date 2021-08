El parlamentario que pertenece a la unión de bancadas del Partido Morado-Somos Perú, Edward Málaga-Trillo, señaló que ha notado la intención de los grupos parlamentarios de oposición de destituir al presidente Pedro Castillo Terrones, cuando en realidad se debería buscar un consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo.

“ Me parece que hay una intención clara de simplemente ir a vacar al presidente por vacarlo, eso hay que decirlo claramente . Por supuesto, la vacancia es una figura legal, constitucional, así como lo es el cierre del Congreso, no se puede descartar, pero la intención no es obviamente llegar a presionar esos botones, sino más bien trabajar”, indicó en entrevista con La Mula.

En esa línea, señaló que la actitud de los congresistas morados junto a Somos Perú es “ser una oposición constructiva”, a fin de tratar de resaltar las coincidencias, aconsejar y buscar consensos, en vez de enfrentarse como lo está haciendo otras bancadas.

Málaga-Trillo también se pronunció sobre la denominación de los integrantes del gabinete ministerial, y comentó que aún están evaluando el voto de confianza, debido a que todavía hay cuestionamientos en la PCM.

“Hemos visto muchos errores, muchas instancias en las cuales se ha privilegiado el partidarismo o la ideología por encima de las necesidades del país a la hora de designar ministros o funcionarios (…). Estamos viendo posturas sumamente machistas, misóginas y eso no ayuda, eso ha sido parte del reclamo original . La idea es dejarse ayudar, pero, si prima la ideología, no vamos a ver muchos cambios en esto”.

Congresista morado pide bajar rango de edad para vacunación

En otro momento, el legislador manifestó que el proceso de vacunación actualmente no estaba teniendo tanto éxito en Lima, principalmente por el miedo que ha generado la campaña de desprestigio contra Sinopharm. “Tiene mucho que ver con la desinformación, tiene que ver con un canal llamado Willax” , acotó.

Además, sostuvo que el Gobierno debería bajar el rango de edad para la vacunación, a fin de inmunizar a la población lo más pronto posible antes de que llegue una posible tercera ola al país.

“La recomendación de profesionales y técnicos, que están ahí trabajando era unánime: hay que bajar el rango de edad lo más antes posible, y sin miedo a que se acaben las vacunas, o sea, preferimos que se acaben las vacunas a tenerlas ahí sobrando ante una tercera ola”, refirió.

