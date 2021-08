Los legisladores que entraron al Congreso con el Partido Morado sí fueron invitados para conversar con el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. Así lo reveló el parlamentario Edward Málaga. Sin embargo, señaló que decidieron no acudir porque, a estas alturas, “el diálogo ya no produce muchos resultados” y ellos habían pedido el cambio del primer ministro.

“A Flor Pablo le llegó una invitación por WhatsApp de un número desconocido y luego llegó una carta invitándonos, y la decisión fue no acudir , porque nosotros hemos expresado firmemente la intención de pedir cambios, de pedir este cambio en particular (el de Guido Bellido); no nos parece apropiado”, contó el parlamentario en el programa Diarios de Pandemia de La Mula.

“Se ha defendido al ministro Bellido diciendo que tiene derecho a demostrar sus capacidades. Pero nosotros pensamos que es una pobre decisión designar a alguien con estos cuestionamientos éticos, morales. Así que para empezar creo que no hay mucho qué decir. Es un poco casi avalar y caer en el juego de mostrarte dialogante para que al final no te hagan caso, no ocurra ningún cambio ”, agregó.

Asimismo, el legislador manifestó que hay “un balance muy fino entre dialogar y ser firmes en algunas posturas”. Y que “el diálogo es importante” en la política, pero, añade, “a este nivel yo creo que ya no produce muchos resultados”.

Por otra parte, los congresistas de Somos Perú, con quienes los morados forman una bancada, sí llegaron a reunirse con el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

El voto de confianza

Málaga también se refirió al voto de confianza que pedirá Guido Bellido al Congreso e indicó que junto con sus colegas Susel Paredes y Flor Pablo no quieren apresurarse, “sino esperar realmente hasta un día o dos días antes para tener las cosas lo más claras posibles”, aunque él particularmente no está contento con el desempeño del presidente Pedro Castillo ni de Bellido.

Añadió que espera que el Gobierno finalmente “tome alguna acción de corrección” que indique que el país va a tener, “por lo menos, una estabilidad y una confianza más sólida en el gabinete”.

“Queda claro que por principios se le debería dar el voto de confianza para asegurar la gobernabilidad, pero que eso no excluye que se pueda seguir fiscalizando o se pueda seguir haciendo cambios”, concluyó.

