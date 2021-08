Anderson: “Votar en contra de la confianza no significa ser obstruccionista”

El legislador de la bancada de Podemos Perú, Carlos Anderson, reiteró que no está de acuerdo con algunas designaciones de titulares en el gabinete ministerial, por lo que aclaró que, al darle la negativa en el Congreso, no buscaba desestabilizar al Gobierno.

“ Votar en contra de la confianza no significa ser obstruccionista ni nada por el estilo , es cierto que hay un cierto sector que está abiertamente buscando la vacancia, a mí eso me parece sinceramente detestable, es algo que no debería suceder”, precisó en entrevista con Canal N.

Además, añadió que respeta que el presidente Pedro Castillo haya ganado las elecciones, no obstante, mencionó que “en 20 días ha hecho mucho desastre”, y ese sería el problema que se percibe.

“Yo reconozco que ganó un partido que tiene una visión de izquierda, de cambio, y eso hay que respetarlo. Pero, incluso en la izquierda, hay gente que tiene credibilidad, hay gente que tiene trayectoria y puede hacer las cosas muy bien”, acotó el congresista.

En ese sentido, sostuvo que en el Perú se puede llevar a cabo un gobierno de izquierda que sea exitoso, pero si no se toma en cuenta el personal preparado, “las probabilidades de tener éxito son muy pocas”.

Castillo no ganó por el ideario de Perú Libre, afirma Anderson

El legislador de Podemos, Carlos Anderson, señaló que el jefe de Estado debería escoger a los miembros del gabinete más allá de las ideologías partidarias, pues aseguró que las personas que lo eligieron no votaron por su partido, sino por factores como no votar por su contrincante Keiko Fujimori o por el mensaje de igualdad.

“Si Perú Libre hubiera ganado por cincuenta y tantos por ciento en la primera vuelta, yo diría qué vamos a hacer el país votó en esa dirección, pero yo creo que hay una lectura un poco fantasiosa por el resultado de las elecciones . Perú Libre ha ganado con las justas, de manera microscópica, y ha ganado con votos que no necesariamente respondían al ideario de Perú Libre, y eso respondía a que el señor Castillo no es Keiko Fujimori ”, opinó.

