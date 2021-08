El ministro del Interior, Juan Carrasco, expresó que hay “fuerzas del mal” que no están de acuerdo con que ocupe la dirección de dicha cartera. Ello, aseguró, se debería a los casos que siguió cuando se desempeñaba como fiscal.

“ Sé que existen fuerzas del mal que no me quieren en el Ministerio del Interior . Eso es definitivo porque yo he combatido a gente de mucho poder económico, mucho poder político, excongresistas, exempresarios, al exdirectivo de la Federación Peruana de Fútbol. Personas con mucho poder y que todavía tienen tentáculos”, manifestó a la prensa.

En ese sentido, indicó que no tiene inconveniente con acudir al Parlamento Nacional si es convocado para rendir cuentas sobre su trayectoria y acerca de la intervención de Inspectoría de la Policía Nacional del Perú (PNP) a la Dirección contra el Terrorismo (Dircote).

“ Estoy disponible para cualquier llamado del Congreso . Siempre en política ha sido enfrentar los problemas. He enfrentado retos en mi vida más fuerte y voy a enfrentar, si es que lo decide el Congreso, cualquier tipo de interrogante, duda, pregunta. Sé que me van a entender. Van a entender lo que queremos hacer, el cambio que queremos gestionar desde el Mininter”, sostuvo.

Carrasco: “Desde el Mininter le estamos dando todo el respaldo al inspector de la Policía”

Luego de ello, Carrasco Millones recalcó que en la actividad de control a la Dircote solo se vieron “temas netamente administrativos”. Por ese motivo, reiteró que el Ministerio del Interior (Mininter), que él dirige, avalará el trabajo de la Inspectoría de la PNP.

“Eso es a nivel de Inspectoría, y esta es una institución totalmente autónoma como todas las instituciones de control interno, que ven temas netamente administrativos. Desde el Ministerio del Interior le estamos dando todo el respaldo al inspector de la Policía para que haga su trabajo ”, agregó.

Carrasco: “Desde mi despacho no blindamos a nadie”

Finalmente, el ministro del Interior reiteró que su trayectoria es “impecable” e “intachable” y que, por ende, “no blindará a nadie”. Así se pronunció por las especulaciones que sugieren que la inspección a Dircote sería un pedido político por las indagaciones que se siguen contra Guido Bellido por el presunto delito de terrorismo.

“Mi carrera es impecable, intachable. No tengo ninguna investigación ni por obstrucción a la justicia ni por haber formado parte de alguna organización ni por corrupción. Desde mi despacho no blindamos a nadie . Vamos a darle todo el apoyo a la Fiscalía para cualquier tipo de investigación”, puntualizó.

