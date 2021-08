El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) expresó su preocupación luego de que la periodista Karenina Bayona denunciara que fue despedida por la entrevista que le hizo a Guido Bellido en abril de este año, cuando el hoy congresista todavía no ejercía el cargo de presidente del Consejo de Ministros.

Luego de la primera vuelta, Bellido acudió al programa de la periodista Bayona en el canal Inka Visión y, durante la conversación, el actual primer ministro evitó catalogar de terrorista a la integrante de Sendero Luminoso Edith Lagos.

Tampoco quiso calificar como terroristas a los miembros de la agrupación que tenían como cabecilla a Abimael Guzmán. De hecho, por esta entrevista, la Fiscalía inició una investigación preliminar al hoy parlamentario por el presunto delito de apología al terrorismo.

Meses después, Guido Bellido asumió la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el último 20 de agosto Bayona denunció que fue despedida de su programa en el canal Inka Visión, en Cusco, por el gerente del medio Water Cervantes.

“ Fui despedida 48 horas después que Guido Bellido asumiera como premier. El dueño del canal me dijo tener miedo a represalias en contra de su TV y su licencia. Ese mismo empresario es quien administra Exitosa en Cusco. Desde ayer decidió cancelarme también en la radio”, escribió en su cuenta de Twitter.

Cervantes le dijo que podía seguir en la radio sin remuneración

Bayona le contó al IPYS que Cervantes le preguntó si tenía miedo de su entrevista, “que Bellido al ser PCM iba a tener una represalia contra mí, le dije: ‘No en absoluto’. Él me dice: ‘Yo sí tengo miedo de mi canal y mi licencia, y por eso he decidido que no va a ir más el programa, y que no puede salir’, relató la mujer de prensa. Cervantes también le comunicó que, si bien podía seguir en la radio, sería sin remuneración .

Según explica IPYS, la periodista tenía un contrato de palabra con el medio de comunicación de Cervantes y que “dentro de su contrato de palabra la periodista colaboraba con la radio reportando a Exitosa Lima los acontecimientos de Cusco y trabajando para la sección de regiones del medio de comunicación de alcance nacional”.

