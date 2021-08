La gran mayoría de los peruanos quiere cambios en el gabinete ministerial, sea con reemplazos para algunos de sus integrantes o de todos los ministros, según muestra la última encuesta de representación nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), investigación realizada para La República.

El estudio, que consultó a la población del lunes 16 al jueves 19 de agosto recientes, detecta el alcance de diversas opiniones en nuestro país con márgenes de error de 2,8 puntos por encima y debajo de cada resultado de representación nacional.

Aproximadamente, un 79% de los ciudadanos quiere cambios en el gabinete ministerial, sean parciales o total: un 52% preferiría que se sustituya a algunos ministros y un 27% que se reemplace a todo este equipo del Poder Ejecutivo . Es decir, más de tres cuartas partes del Perú se inclinan por que se modifique el Consejo de Ministros.

Solamente un 18% preferiría que se mantenga todo el gabinete: apenas una quinta parte del país está conforme con conservar el equipo ministerial igual.

Incluso en las zonas rurales del Perú, donde el presidente Pedro Castillo recibió un gran respaldo en las elecciones presidenciales, un 51% quiere que se cambien algunos ministros y un 24% que se reemplace a todo el gabinete.

“Si bien la mitad del país se inclina por una posición más intermedia, moderada, y consensual, una proporción similar termina ubicándose en posiciones mucho más extremas o polarizadas”, señala el politólogo Jorge Aragón, profesor de la Pontificia Universidad Católica (PUCP) e investigador del IEP.

“Las posiciones asumidas frente al actual Gobierno se asocian con perfiles muy particulares. La preferencia por que se vayan todos los ministros está más extendida en Lima metropolitana , en quienes se consideran de derecha y entre las mujeres. Que se queden todos los ministros es una opinión que caracteriza a quienes se definen de izquierda y a los hombres”, añade Aragón.

“La demanda porque se realicen solo algunas modificaciones en el gabinete es significativa y uniforme: todas bordean o sobrepasan el 50% y llegan a niveles más altos en el Perú urbano (55%), el sur (55%), entre los más jóvenes (59%) y en el nivel socioeconómico A/B”, anota el politólogo Martín Navarro, profesor de la Universidad Mayor de San Marcos y otros centros.

“La mayoría sigue emitiendo señales de que el resultado electoral ha sido un agregado de circunstancias que no da licencia al partido de Gobierno ni de continuar la política neoliberal que prometió no seguir ni tampoco de que los cambios sean bruscos, erráticos, no planificados y sin tomarla en cuenta”, sostiene.

“La elección del gabinete ha sido la fuente de los problemas del actual Gobierno. Debido a ella, dilapidó el período de luna de miel. Aun cuando la encuesta no especifica qué ministros deben salir, parece que la idea de continuar con Bellido como premier no es la mejor opción”, dice la consultora política Giovanna Peñaflor, presidenta de Imasen.

