El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Pedro Francke, se reunió este viernes 20 de agosto con los voceros de las bancadas de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, y Avanza País, José Williams.

Luego del encuentro, ambos señalaron que aún esperarán tomar una decisión en conjunto con su bancada sobre el voto de confianza al gabinete , que se verá el próximo jueves 26 de agosto.

Salhuana manifestó que coincidió con Francke sobre los temas prioritarios para el país que se deben tratar desde el Gobierno. No obstante, refirió que su grupo parlamentario escuchará lo que los integrantes de la PCM propongan.

“La decisión de APP es que vamos a escuchar, debatir y plantear lo que pensamos como partido político. Luego de ello vamos a decidir”, manifestó el vocero apepista.

A su turno, Williams refirió que el ministro de Economía le informó las estrategias que se aplicarán desde su cartera para paliar la situación económica del país.

“(El ministro) nos dijo claramente que no va a haber un control de precios, también nos precisó que no van a repartir dinero que no tienen y que van a invertir en las regiones ”, acotó.

Empero, el legislador sostuvo que el voto de confianza aún está en evaluación por parte de su bancada, pues consideran que la “idoneidad moral y calificación para el cargo” son aspectos importantes a considerar en los miembros del gabinete.

Bazán reitera recomposición de gabinete para lograr voto de confianza

Diego Bazán, parlamentario de Avanza País, expresó que el presidente de la República, Pedro Castillo, debería recomponer el gabinete ministerial porque, pese a la renuncia de Héctor Béjar, existen otros titulares de carteras con cuestionamientos.

“El gesto completo es la remoción de los otros cuatro ministros que están siendo duramente cuestionados. No vamos a esperar el voto de confianza el día 26 para remover a estos ministros. Creo que si hay voluntad por parte del Ejecutivo también encontrará voluntad por parte del Legislativo para dar la confianza”, declaró a TV Perú el último jueves.

