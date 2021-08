Presidente Pedro Castillo tomará juramento al nuevo canciller en la noche de este viernes

La Presidencia de la República informó que este viernes 20 de agosto a las 8.00 p. m., se realizará la ceremonia de juramentación del nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua.

Durante la conferencia de prensa de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Guido Bellido, titular del gabinete, confirmó que el evento se realizaba esta noche, sin embargo, no quiso mencionar el nombre de quien juraría al cargo .

“Respecto al canciller, efectivamente está programado, si no hay ningún contratiempo, para que el día de hoy pueda juramentar. Sin embargo, decir quién es la persona corresponde al presidente de la República, espero que nos puedan entender. No corresponde a nosotros”, precisó.

Horas antes, este medio había anunciado que Óscar Maúrtua había sido el elegido por el jefe de Estado para ocupar el cargo que el excanciller, Héctor Béjar, dejó el último martes 17 de agosto.

Como se informó, el Ejecutivo solicitó la renuncia de Béjar luego de sus declaraciones acerca de la Marina de Guerra, pues afirmó que “el terrorismo en el Perú lo inició la Marina y eso se puede demostrar históricamente”. Además, sostuvo que fueron entrenados por la CIA para ello.

El jueves 19 de agosto, el mandatario afirmó que se iba a juramentar al nuevo titular de Relaciones Exteriores ese día, pues aseguró que tenían “varias personas que es necesario escucharlas” para asumir el cargo. No obstante, esto no se llevó a cabo .

Castillo ratificó nombramiento para este viernes

Antes de que se confirmara el nombre de Óscar Maúrtua para la Cancillería, el presidente ratificó que este viernes 18 sería nombrado el reemplazo de Héctor Béjar.

“El día de ayer (jueves) habíamos anunciado que durante el día íbamos a hacer pública la presencia del nuevo canciller. Por tema de una agenda no se ha podido hacer, vamos a cumplir el día de hoy (viernes)”, explicó tras una visita al hospital Arzobispo Loayza.

Maúrtua de Romaña ya ha sido anteriormente ministro de Relaciones Exteriores. De esta manera, durante el Gobierno de Alejandro Toledo ejerció en el cargo, entre agosto de 2005 y julio de 2006. Además, reemplazó en la titularidad de la Cancillería a Fernando Olivera, ya que renunció al puesto el mismo día su nombramiento.

