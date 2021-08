El presidente de la República, Pedro Castillo, aseguró que en su gestión el recurso de oxígeno será un derecho de los peruanos y resaltó que no permitirá que se siga traficando con la salud del país.

Esto, durante la inauguración de la central de oxígeno Respira Loayza del Hospital Arzobispo Loayza, orientado en la atención de pacientes con problemas respiratorio y aquellos afectados por la COVID-19.

“Hoy vamos a romper el monopolio del oxígeno que será un derecho del pueblo, no se puede seguir traficando con la salud del pueblo peruano (…) No voy a entretenerme en los temas políticos que son del pasado, he venido para ofrendar hasta la vida, pero no voy a permitir, que, por la salud, la educación y alimentación de las personas, se siga robando al país”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que seguirá recorriendo las regiones del país con el fin de darle oxígeno a más ciudadanos, por lo que llamó al compromiso de la población ante la llegada de una tercera ola de la pandemia del coronavirus.

“Ya lo habíamos anunciado previamente, que nuestro gobierno viene implementando una estrategia transversal para enfrentar la tercera ola y evitar el mayor número de pérdidas humanas y casos de gravedad que se vienen dando últimamente; hay personas incrédulas que piensan que es la política la que salvará a la salud de las personas, invoco para que pongamos énfasis en esta tercera ola”, acotó.

En otro momento, instó a los profesionales de la salud y a “los políticos que aman al país” para sentarse a conversar, ya que, según dijo el jefe de Estado, hay la necesidad de sumar esfuerzos, recursos humanos y la economía, de lo contrario “todo será en vano”.

Por otro lado, al ser consultado sobre el proceso de vacunación, Castillo afirmó que hasta la fecha ya se aplicaron 16 millones y medio de dosis, de las cuales, poco más de 7 millones, serían a personas con las dos dosis.

“Sin embargo, para fines del mes de setiembre, que es un tiempo previsto donde las autoridades de salud darán a conocer el inicio de la tercera ola, hasta esa fecha, tendremos que contar con la inmunización de la mitad de la población ”, añadió.

Pedro Castillo Terrones acudió en la inauguración de central de oxígeno en el Hospital Loayza donde hubo una breve ceremonia. Además, estuvo acompañado del ministro de Salud, Hernando Cevallos, y el director general del hospital, Juan Carlos Velasco.

