El congresista Alejandro Muñante, de la bancada de Renovación Popular, confirmó que su agrupación viene impulsando una moción de censura contra el ministro del Interior, Juan Carrasco.

Muñante calificó el nombramiento de Carrasco en el gabinete ministerial como “incompatible”, ya que se dio cuando aún no había renunciado a la Fiscalía. En ese sentido, aseguró que la moción ya tiene las firmas de Renovación Popular e intentarán completar las rúbricas necesarias este viernes.

“ Nosotros nos hemos decantado por la censura directa . En estas circunstancias de designación incompatible, no existe justificación alguna. Ayer elaboramos el documento, hoy (viernes 20) vamos a recolectar las firmas. Ya tiene las firmas de nuestra bancada”, indicó en diálogo con Canal N.

Muñante, además, señaló que de no conseguir las firmas, buscarán interpelarlo. “ Si no logramos las firmas necesarias, vamos a impulsar la interpelación que necesita solamente 20 firmas . La idea es que venga el ministro Carrasco a responder sobre esta designación incompatible y por el tema de la intervención de la Dircote, que no ha quedado claro lo que ha sucedido”, agregó.

Sobre el pedido de confianza por parte del gabinete Bellido, el cual se dará en los próximos días, sostuvo que lo mejor sería que se realizaran algunos cambios en ciertos ministerios antes de la presentación en el Congreso.

“ Esperamos que el gabinete Bellido venga recompuesto para que tenga la menor resistencia posible(entre los grupos parlamentarios). Ahora partimos en negativo, pero cualquier cosa puede ocurrir. Esto es política”, aseveró.

Finalmente, lamentó que el Pleno del Congreso haya rechazado la moción para declarar persona no grata al expresidente de Bolivia Evo Morales.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.