Iber Maraví rechaza cuestionamientos en su contra: “Nunca he sido miembro del Movadef”

Iber Maraví, titular del Ministerio de Trabajo, rechazó los cuestionamientos en su contra acerca de que sería parte del Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef). Recalcó que no existen pruebas para sustentar dichas afirmaciones.

“Algunos medios de comunicación de manera interesada han señalado que mi persona era miembro del Movadef. Incluso, como su secretario de juventudes. Tengo que rechazar categóricamente esas afirmaciones de las cuales no hay prueba alguna. Hasta ahora estoy esperando dónde está la prueba y no aparece. Nunca he sido miembro del Movadef, nunca he sido ni soy ni seré. Muchos menos el secretario de juventudes ”, dijo a la prensa.

El ministro aseguró que no forma parte de ningún “grupo violinista” y que está enfocado en “asumir el reto” de dirigir la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo. Pidió que si existen medios probatorios de su participación en Movadef, que estos sean expuestos.

“Expónganme a la vista en qué documento el Movadef dice que yo soy su secretario de juventudes o su integrante. Por favor, háganmelo saber porque hasta ahora yo no lo sé”, agregó Maraví Olarte.

En esa misma línea, en cuanto a la supuesta reunión que sostuvo con miembros del Movadef, aseguró que él simplemente recibió a miembros de una agrupación de trabajadores que buscaba exponer sus problemáticas. Enfatizó que su despacho atiende a todas las centrales, federaciones y sindicatos.

Iber Maraví: “Nunca he sido miembro del Conare”

Asimismo, ante lo dicho de que sería parte del sindicato Conare, aseveró que no tiene ningún vínculo con el gremio de maestros. Explicó que este fue fundado en 2003 como un órgano de dirección de los Sutep regionales que no quería estar bajo el dominio del Comité Ejecutivo Nacional del Sutep.

“El Conare ha sido un equivalente al CEN nacional del Sutep, al cual no pertenecí. Nunca he sido miembro del Conare como órgano de dirección, nunca he sido su fundador. Si tienen alguna prueba, muéstrenla a la vista del pueblo peruano. En Ayacucho no ha existido Conare porque Conare es el órgano de dirección, el aparato eran los Sutep regionales”, sostuvo.

Iber Maraví indica que inscripción de Fenateperú se dio “en el marco de las normas”

Acerca de la inscripción de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenateperú), comenzó a ejecutarse desde antes de que él asumiera el cargo de ministro de Trabajo.

“Se ha atendido dentro del marco de las normas un pedido en el tiempo establecido por la ley, cinco días. El día que yo ingresaba a mi primer día de trabajo se ha expedido de parte de la Dirección Regional de Trabajo la constancia respectiva sin que yo ni mi antecesor hayamos podido intervenir porque no tenemos esa facultad”, subrayó.

Además, indicó que su presunta injerencia en el registro del sindicato fundado por el ahora presidente Pedro Castillo “es absolutamente falso”.

