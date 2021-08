Con información de Gianella Aguirre / URPI-LR

El congresista José Williams (Avanza País) manifestó que su bancada no ha tomado una postura concreta respeto a otorgar o no el voto de investidura al gabinete ministerial de Guido Bellido. No obstante, destacó que tienen “diferencias” con el titular del Consejo de Ministros.

“ Tenemos diferencias con el primer ministro y son notorias, lo hemos dicho varias veces. Estamos evaluando, cada día evaluamos (la postura sobre el voto de confianza del gabinete). Casualmente hoy tuvimos una reunión y estuvimos conversando de este tema”, dijo a la prensa tras su reunión con el ministro de Economía, Pedro Francke.

Días atrás, luego de que Héctor Béjar renunciara a la Cancillería, el legislador señaló que el presidente de la República, Pedro Castillo, debería evaluar la continuidad del resto de ministros porque considera que son “una preocupación” para la población.

Williams sobre designación de ministros: “Se debería tener en cuenta asuntos de carácter de idoneidad moral”

Al ser consultado por el rechazo a la moción que presentó una parlamentaria de su agrupación para exhortar al presidente Pedro Castillo a considerar la “idoneidad moral” en la elección de ministros, Williams Zapata aseveró que era para que haya personas calificadas en las distintas carteras.

“Nosotros lo que propusimos es una exhortación, una moción en la que exhortábamos al señor presidente para que tenga en consideración que, para nombrar algunos cargos importante como de ministros y otros funcionarios, se debería tener en cuenta asuntos de carácter de idoneidad moral, no tener problemas legales o cuestionamientos . Asimismo, que fueran personas calificadas para los cargos”, indicó.

Además, recalcó: “Nosotros necesitamos a personas que nos representen en el Estado que no tengan problemas que les creen cuestionamientos posteriormente”.

Williams sobre reunión con Pedro Francke: “No va a haber control de precios”

En cuanto a la reunión que mantuvo la bancada Avanza País con el ministro de Economía, Pedro Francke, refirió que fue para extenderle las preocupaciones de la ciudadanía sobre alza de precios y otros de similar índole.

” Le hemos hecho conocer una preocupación que tiene la población y está relacionada con el alza de precios , la canasta familiar y cómo va subiendo esto, también el asunto del gas y el problema del dólar que está subiendo”, sostuvo.

Asimismo, comentó que Francke descartó que en el Perú se vaya a aplicar el control de precios. Por otro lado, señaló que el funcionario confirmó que el Gobierno de Pedro Castillo invertirá en proyectos en regiones.

“También le hemos hecho conocer algunos problemas de naturaleza particular y él nos ha hecho conocer que van a manejar una macroeconomía responsable, que no va a haber control de precios . Nos precisó que no iban a repartir un dinero que no tienen y van a invertir en las regiones”, apuntó.

