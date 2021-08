En entrevista con La República, el historiador Antonio Zapata dio su punto de vista en torno a la salida de Héctor Béjar del Ministerio de Relaciones Exteriores, luego que salieran a la luz unas declaraciones en las que el excanciller mencionaba que “el terrorismo en el Perú lo inició la Marina”.

Al respecto, Zapata opinó que a Béjar “lo dejaron solo” y no recibió la defensa que requería desde el lado del Gobierno. Además, consideró peligroso que la presión desde un sector por una opinión, hayan llevado a la salida de un ministro.

“ Lo peor de todo es que lo dejaron solo. Nadie lo defendió . La derecha vio que era un flanco débil y ahí centró el ataque para quebrar al Gobierno. Pudo el Gobierno exigir que se le permitiera ofrecer explicaciones, que argumentara lo que dijo. Lamentablemente, no fue así”, indicó

“ La puerta que se ha abierto permite que mañana cualquiera que haya opinado contra las “instituciones tutelares” no pueda asumir cargos públicos . (Béjar) siempre ha sido muy franco y esa franqueza lo llevó al cadalso. Pero lo que le sucedió a él se podría repetir en otros casos”, agregó.

En ese sentido, Zapata cuestionó la reacción de la Marina a la cual calificó de “muy airada” y recordó que en tiempos del ‘fujimontesinismo’ no tuvieron una reacción similar.

“El tono es muy airado. Y me sorprende porque no sucedió lo mismo durante el gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Incluso han sido airados con las caricaturas de Carlín (Carlos Tovar Samanez, de La República). No hemos visto un comunicado de la Marina tan airado como en la época del fujimorismo , pero sí saltan con una caricatura”, sentenció.

