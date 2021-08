Acuerdo Nacional sesionará hoy en Palacio con el presidente Pedro Castillo

El Acuerdo Nacional se reunirá hoy en Palacio con el mandatario Pedro Castillo, a quien se le presentarán seis propuestas para que las considere en su política general de gobierno. Así lo confirmó el secretario ejecutivo de este espacio, Max Hernández.

Estas seis iniciativas forjadas en el consenso del Acuerdo Nacional están referidas a salud, educación, lucha contra la pobreza, crecimiento económico sostenible con empleo digno y reforma política y del sistema de justicia.

En salud, destaca la construcción de un sistema unificado; en educación, asegurar el acceso a una educación pública gratuita y virtual; en lucha contra la pobreza, el combate contra la desnutrición, garantizar la seguridad alimentaria, priorizar la producción nacional y la provisión de servicios básicos; y en lo económico, lograr un crecimiento con tasas superiores al promedio regional.

En reforma política se considera fortalecer la representación política, pero rediseñando las circunscripciones electorales con la elección de un número de representantes proporcional a su población electoral , convocar a un referéndum para restituir la bicameralidad, eliminar la prohibición de la reelección congresal y la eliminación del voto preferencial. En justicia se busca impulsar el Consejo para la Reforma de Justicia.

Irán a Palacio, desde las 9:30 a.m., representantes de los partidos que integran el Congreso, el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y un representante por cada organización civil del Acuerdo.

Un cambio de estrategia

Contrario a lo que ha venido ocurriendo en estas primeras semanas de su gobierno, ayer el presidente sí ofreció algunas declaraciones a los reporteros que lo acompañaron durante la supervisión que hizo de los avances de la construcción de la nueva Ciudad Bicentenario, en Ancón.

Posiblemente las críticas severas —y varias de ellas justificadas— sobre las decisiones que está tomando lo hayan obligado a repensar la situación.

El jefe del Estado aprovechó el momento para referirse a la influencia que estaría ejerciendo el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, sobre los actos de gobierno.

Al respecto, aseguró que, si bien cualquier persona puede hacer recomendaciones o sugerencias, es el equipo de gobierno el que asume la responsabilidad frente a los ciudadanos.

“Está en su derecho (de opinar) porque es parte del partido, pero no toma las decisiones, eso lo hacemos nosotros. Ustedes pueden sugerir algo también, pero el que toma las decisiones no es Cerrón, es Pedro Castillo. No nos encasillemos en esas cosas”, indicó.

Por cierto, Cerrón suele tener una actividad constante en sus redes sociales. Aparte, ha dado algunas entrevistas en los medios de comunicación, en las que, incluso, se ha pronunciado sobre el gabinete. “Él (Cerrón) no trabaja ni va a trabajar (en el Gobierno)” , reiteró.

Se busca canciller

Un asunto pendiente es el del nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Hasta el cierre de esta nota, el puesto seguía vacante. Al respecto, Castillo dijo que quien asuma el cargo debe priorizar lo relacionado con la adquisición de las vacunas.

“Estamos viendo que personas que van a asumir esa responsabilidad agenden en la brevedad posible los tratados que hacemos con los demás países concernientes a las vacunas. Por eso, esperamos que el canciller tenga toda la disponibilidad y las relaciones, ya que nos preocupan las vacunas”, señaló.

El mandatario también se refirió a la recolección de firmas de parte de distintas bancadas para la presentación de una moción de censura en contra del ministro del Interior, Juan Carrasco, por una presunta ilegalidad en su nombramiento.

Carrasco venía desempeñándose como fiscal y, de acuerdo con quienes promueven la iniciativa, el ministro no habría cumplido con el requisito ineludible de apartarse de ese cargo.

En todo caso, Castillo dijo no creer que se esté buscando censurar a Carrasco.

“Tenemos que cuidar el ambiente”

”Tenemos que cuidar el ambiente para las próximas generaciones. Todas las familias peruanas merecen tener acceso a una vida saludable, y este modelo es replicable para el desarrollo sostenible”, señaló Pedro Castillo sobre la Ciudad Bicentenario, en Ancón.

Indicó que “hay que fortalecer el trabajo que están realizando el Ministerio del Ambiente y otros seis sectores que conforman este proyecto ecológico”.

El jefe del Estado agregó desde Ancón que una ciudad moderna tiene que saber convivir con los espacios naturales.

