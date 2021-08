RMP: “Si Bellido no pasa el examen el jueves, viene la vacancia del presidente”

Rosa María Palacios resaltó que, hasta el momento, el Gobierno de Pedro Castillo aún no anuncia al reemplazo del renunciante excanciller Héctor Béjar. Agregó que es necesario que el próximo ministro de Relaciones de Exteriores tenga capacidad de negociación para lograr adquirir las dosis de vacunas contra la COVID-19 que faltan y que lleguen en la fecha pactada por el expresidente Francisco Sagasti.

“Allan Wagner, Óscar Ugarte y Sagasti constituyeron un triunvirato que dedicó gran parte de su jornada a conseguir vacunas y los resultados han permito que el 30% de la población adulta esté vacunada, pero se requiere el 70% de la población vacunada”, precisó.

Por otro lado, recordó que el ministro del Interior, Juan Carrasco, no puede ocupar esta cartera porque hasta el momento no se le ha aceptado su renuncia como fiscal, ya que hay un impedimento jurídico al estar incompleta la Junta de Fiscales Supremos.

“Bellido es un pésimo primer ministro. La noticia hoy es que hay una moción de censura presentada por Renovación Popular contra el ministro del Interior”, dijo.

RMP señaló que las bancadas del Congreso (Alianza para el Progreso, Avanza País, Fuerza Popular, Acción Popular y Renovación Popular) han comenzado una agenda de invitaciones, interpelaciones, censuras e investigaciones contra los ministros del gabinete ministerial liderado por Guido Bellido.

“Toda esta actividad legislativa lo que anticipa para el señor Bellido es una censura, una censura contundente y que se está discutiendo en el Congreso”, comentó.

Tras la salida de Héctor Béjar, la abogada expuso que el Parlamento ha reconsiderado la idea de no otorgar el voto de confianza al Consejo de Ministros este jueves 26 de agosto y, además, ir por la vacancia presidencial por incapacidad moral.

“El presidente tiene una semana para sacar a Bellido y recomponer a su gabinete. Tiene que salir el ministro del Interior, el de Defensa, tiene que conseguir un canciller con presencia internacional y, tal vez, otros cambios adicionales. Si no hay cambios, la suerte de Bellido está echada y si la suerte de Bellido está echada, la suerte de Castillo está echada. Este Congreso no se va a dejar disolver. Si Bellido no pasa el examen el jueves, viene la vacancia del presidente”, acotó.

