Promsex sobre Comisión de Educación: Necesitamos autoridades con enfoque de igualdad

El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) evidenció su preocupación por la designación de Ricardo Medina Minaya (Renovación Popular) como presidente de la Comisión de Educación en el Congreso. Esto debido a que consideran que no es idóneo por la ideología que profesa sobre el tema.

“ El Perú, en su bicentenario, necesita autoridades comprometidas con el enfoque de igualdad de género, el cual se encuentra en el currículo nacional de la educación básica ”, señaló el ente en un comunicado.

De esta manera, explicó que mediante su implementación se puede formar al ciudadano para prevenir la violencia, además de luchar contra toda forma de discriminación.

“Sus afirmaciones (de Medina) en torno a las políticas educativas no tienen sustento en evidencia científica y denotan desconocimiento de las desigualdades de género que se viven en nuestro país ”, añadió.

No obstante, aclaró que su inquietud no es particularmente en contra del mencionado legislador de la bancada celeste, sino que busca que quien tome la titularidad de la comisión “sea un o una representante que valore la educación como un eje fundamental de transformación social sin estereotipos o prejuicios de género”. De no ser así, aseguró que se continuará manteniendo la pobreza y exclusión en el país.

“Recordemos que la igualdad de género, tal como lo ha señalado la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) y la sentencia del Poder Judicial, es esencial para alcanzar una sociedad justa en donde haya una educación de calidad y pleno reconocimiento de los derechos de todas las personas”, expuso Promsex.

Promsex señala que vigilarán decisiones para evitar retrocesos

En esa línea, Promsex afirmó que vigilará las decisiones que se tomen en la Comisión de Educación con el objetivo de prevenir que se realicen retrocesos que afecten a niñas, mujeres y personas LGTBI .

“Seguiremos exigiendo autoridades que comprendan los cambios que deben instaurarse para tener una educación en igualdad y dignidad que garantice la defensa de los derechos sexuales y reproductivos”, acotó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.