Pedro Castillo: Estuvimos a la espera de que Béjar salga y brinde una explicación

El presidente de la República, Pedro Castillo, indicó este jueves que le pidió al exministro de Relaciones Exteriores Héctor Béjar que brinde una explicación sobre sus controversiales declaraciones sobre el inicio del terrorismo en el Perú.

“Toda cosa que lastima al país, a sus organizaciones, instituciones, las vamos a rechazar y lo haremos siempre. Nosotros le hemos manifestado al señor Béjar que salga y haga una explicación a la juventud, al país y estuvimos a la espera de que lo haga. Al margen de que sea o no canciller está en la obligación de aclararle a la generación”, recalcó.

Al ser consultado por qué el excanciller no se pronunció ante la prensa a dar dichas explicaciones, el mandatario indicó que lo esperaron por ser “respetuosos”.

“Nosotros somos respetuosos de las personas. Les tenemos que dar su espacio”, dijo.

En ese mismo sentido añadió que el excanciller Manuel Rodríguez Cuadros “no está descartado” para asumir el ministerio de Relaciones Exteriores, pese a que el primer ministro Guido Bellido aseveró que no asumiría dicho cargo durante una conferencia de prensa.

“ No está descartado. Nadie está descartado ”, exclamó ante la insistencia de la prensa. “Por eso es que no queremos lanzarnos (a decir nombres) porque hablan cosas que no son. En la tarde debe salir el nombre”, dijo.

Por otra parte, sostuvo que conversará “con las instituciones” para decidir si el Perú sale del Grupo de Lima como lo manifestó el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

“Todo grupo, organización, institución, primero debe poner adelante al Perú”, recalcó.

