Ministro de Energía sobre Tía María: si la población quiere veremos el esquema

El ministro de Energía y Minas, Iván Merino Aguirre, nuevamente se pronunció sobre el proyecto minero Tía María de Southern Perú.

En una entrevista ofrecida a un medio especializado (Proactivo) señaló que tal como lo dijo el presidente Pedro Castillo, los proyectos que no tengan rentabilidad social, “simplemente no van”.

En ese sentido, indicó que seguirán la línea de lo dicho por el mandatario y que como fue una promesa de campaña, “sería poco honesto para sus votantes no cumplir con lo que ha dicho”.

Como se recuerda, antes de ser electo presidente, en el último debate presidencial que protagonizó con Keiko Fujimori, Castillo indicó que “Tía María y Conga no van”. El ministro Merino hizo hincapié en que esto no significa que sean antimineros o que no propicien más producción minera.

Al ser consultado sobre si el proyecto de explotación cuprífera cumple con la denominada rentabilidad social, Merino sostuvo que eso depende de la población. “Si la población quiere, veremos el esquema. Se tiene que trabajar con intereses desde el punto de vista nacional y también locales”, afirmó.

La población del valle de Tambo en la provincia de Islay-sobre todo los opositores a Tía María- esperaban que Merino acuda hasta la zona para dialogar con ellos. Todo fue porque el 3 de agosto pasado, el congresista por Perú Libre Jaime Quito anunció que Merino y el premier Guido Bellido iban a llegar el 5 de agosto . Sin embargo, todo se cayó cuando el propio Bellido desmintió coordinaciones para tal fin.

Durante la entrevista, Merino afirmó que si las empresas entienden lo que es la rentabilidad social, desde el ministerio que dirige, harán lo posible para que los tiempos (de sus trámites) se acorten. “El grupo México, dueño de Southern Perú, tiene muchos proyectos donde el escenario está tranquilo. Ojo que también depende de ellos, que tienen que hacer sus estudios; y algunos ya los tienen en avance”, indicó.