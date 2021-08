Martín Vizcarra pide mudarse a Moquegua, pero Fiscalía se opone

El expresidente Martín Vizcarra, quien mantiene un proceso por colusión agravada, sustentó su pedido al Poder Judicial para mudarse a Moquegua, ya que, según dijo, en esa región tiene más posibilidades de encontrar trabajo en el sector privado.

“No es que yo quiera un cambio de domicilio y me voy a Trujillo o a Iquitos. Me voy a donde he hecho mi primaria, mi secundaria, donde he trabajado 30 años. La Fiscalía dice: ‘Pero él es ingeniero, puede trabajar acá'. ¿En dónde? No puedo trabajar en municipios, ni en el Congreso, ni en ningún ministerio porque tengo una inhabilitación. O sea, voy a estar con mi currículum en mano buscando en las empresas privadas cuando tengo en Moquegua posibilidad inmediata de hacer inversiones porque ahí he estado 30 años ”, manifestó durante la audiencia.

“ Es un cambio de domicilio que si usted lo autoriza, lo hacemos, y ahí estaremos cumpliendo todo estrictamente ”, agregó.

Ante esto, la Fiscalía expresó su postura en contra de que se apruebe este cambio de domicilio. El fiscal encargado manifestó que en la audiencia de prisión preventiva, uno de los argumentos de Vizcarra fue que estaba arraigado en Lima.

“En la audiencia de prisión preventiva generó convicción de que su domicilio habitual era ubicado en San Isidro. Nunca mencionó la posibilidad de regresar a Moquegua en caso de no ejercer sus labores congresales. Es más, indicó que seguiría realizando sus labores privadas sin que ello signifique vivir en otro lado. Se comprometió a no cambiar de domicilio ”, expuso.

Cabe recordar que la Sala de Audiencia confirmó la comparecencia restringida a Martín Vizcarra, tras se rechazase un pedido de prisión preventiva en su contra. Una de estas restricciones es, precisamente, la imposibilidad de salir de Lima. La decisión de esta solicitud recaerá en manos de la jueza María Álvarez Camacho.

