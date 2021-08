El ministro del Interior, Juan Carrasco, negó que haya algún tipo de incompatibilidad en su renuncia a la Fiscalía. Asimismo, sostuvo que su nombramiento como ministro de Estado no ha tenido irregularidad alguna.

“ No existe ninguna afectación ni incompatibilidad con la Constitución Política del Estado. No existe tampoco infracción administrativa, porque el órgano encargado de decir si existe o no es el Órgano de Control Interno que no se ha pronunciado al respecto”, sostuvo en entrevista con el programa Nada está dicho de RPP.

Carrasco también explicó que su renuncia a la Fiscalía cumplió con el procedimiento que manda la ley. En ese sentido, aseguró que su salida aún no ha sido aceptada no porque no quiera dejar el cargo, sino porque la Junta de Fiscales Supremos no se ha podido reunir por falta de quorum.

“Si buscamos las resoluciones de la Fiscalía de la Nación que aceptan las renuncias, salen siempre con efecto retroactivo porque la Junta de Fiscales Supremos, que es la encargada de aceptar las renuncias, se reúne dos o tres veces al año . En este caso, solo hay dos fiscales supremos, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, faltaría un integrante para que se conforme la Junta. Hasta que no exista quorum, tendremos que esperar que se emita la resolución”, aclaró.

Asimismo, sobre la moción presentada en el Congreso para que informe sobre la intervención de la PNP en la Dircote, expresó que respeta la labor fiscalizadora del Parlamento y que acudirá cuantas veces sea necesario.

“Soy respetuoso de la autoridad del Congreso, vamos a asistir las veces que seamos convocados , a absolver todas las preguntas, y lo estamos haciendo”, concluyó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.