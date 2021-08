Héctor Béjar sobre su salida de la Cancillería: “Nunca se me dio explicaciones”

Héctor Béjar Rivera dio más detalles de su salida de la Cancillería el último martes 17 de agosto, luego de dimitir del cargo tras 19 días de gestión.

Fue durante una entrevista para la página de Facebook Vamos Pueblo que el ahora exministro de Relaciones Exteriores sostuvo que “tuvo una carrera rápida” en el Ejecutivo debido a que un sector de derecha estuvo en contra de su designación.

Asimismo, mencionó que todo inició con el comunicado emitido por la Marina de Guerra del Perú luego de conocerse un video donde afirma que los primeros acontecimientos del terrorismo en 1974 iniciaron con acciones de la mencionada institución.

Al respecto, Béjar contó que tras conocerse sus declaraciones, el ministro de Defensa, Walter Ayala, fue a visitarlo para que, presuntamente, pida disculpas.

“Fue sobre la base de este comunicado de la Marina que me visitó el ministro de Defensa (Walter Ayala) muy nervioso. No entendí bien lo que quería. Aparentemente quería que pida disculpas . Le dije que, si él quería, yo podía entrevistarme con el comandante general de la Marina, pero esa entrevista no se produjo nunca”, declaró.

Seguidamente, Béjar reiteró que fue el titular del Consejo de Ministros, Guido Bellido, quien lo llamó para pedirle “sin mayores explicaciones” su renuncia del cargo de canciller y que finalmente decidió renunciar el martes a las 7 a. m.

“ Nunca se me dio explicaciones hasta hoy . No se me dio ninguna comunicación. El miércoles hubo Consejo de ministros, no sé qué habrán tratado, pero aquí estoy, libre y feliz”, afirmó.

A pesar de su salida, señaló que “es la primera vez que el pueblo llega al gobierno” con Pedro Castillo en la presidencia.

En esa misma línea, mencionó que seguirá apoyando el proceso de “un gobierno inexperto que recién está meciéndose en el poder gubernamental”.

“Hay gente nueva que recién ingresa y yo creo que hay que ayudarlos porque ese proceso es así, ya que la gente experta, en su mayoría, es de derecha. Estamos padeciendo una innovación y la renovación en el Perú. Estoy dispuesto a apoyar este proceso porque creo que debemos construirlo en beneficio del país ”, añadió.

