Héctor Béjar: “El Perú necesita un psicoanálisis porque tenemos una sociedad muy hipócrita”

Marcó distancias. El docente Héctor Béjar brindó una entrevista para TV Perú en la que habló sobre el motivo de su salida y su disposición a futuro con el Gobierno de turno. El exministro contó cómo fue su proceso para llegar al cargo y dejó en claro que nunca ha guardado relación alguna con Pedro Castillo ni con Vladimir Cerrón.

“Yo no conocía a nadie más que a Pedro Francke y Anahí Durand, que son mis amigos, por lo que cuando recibí el llamado del presidente Castillo me sorprendí, no le pude decir que no, porque quería y quiero apoyar este proceso que me parece muy importante en la historia del país”, enfatizó.

“Seguiré apoyando a este Gobierno, sin necesidad de estar dentro, porque este es un gobierno en construcción al que debemos ayudar y apoyar para que entable con una agenda de derechos humanos integrales” , señaló el excanciller para TV Perú.

Al ser consultado por el país, Béjar fue muy incisivo en la idea de que el Perú necesita un psicoanálisis para examinarse a profundidad, pues, para él, en la actualidad existe una sociedad hipócrita que vive con un lenguaje falso. “En el Perú se han cometido crímenes horribles, indescriptibles y esos crímenes también los cometió Sendero Luminoso, que por cierto no fueron los únicos”, agregó.

Respecto a su salida del cargo, el catedrático mostró su total descontento por el voto de confianza, pues lo tildó como un ‘juego irresponsable’ que podría ser reemplazado por temas que verdaderamente importen, como la lucha contra la pandemia y la ayuda a la gente que vive extrema pobreza.

Asimismo, Béjar tachó a la oposición de ser una “minoría furiosa y rabiosa en el Congreso que quiere vacar al presidente y para eso primero ha empezado con los ministros alfiles, para luego ir a buscar a la reina”.

El exembajador Luis Raygada es una opción para la Cancillería

Luego de la renuncia del excanciller Héctor Béjar, aún no se conoce quién será la persona que lo reemplazará en el cargo. Versiones señalan que el exembajador Luis Raygada es una de las opciones que el Ejecutivo maneja para ocupar la cartera de Relaciones Exteriores.

Él fue embajador peruano en Venezuela durante los dos primeros años del Gobierno de Ollanta Humala y, además, fue candidato al Congreso por Perú Libre en las elecciones extraordinarias del 2020.

Raygada se encuentra en Lima. Él mismo anunció su arribo en sus redes sociales. Dijo que su llegada era para incorporarse “in situ al debate nacional e internacional en defensa de nuestro Gobierno, en apoyo al presidente Castillo y del proyecto país que proponemos con diplomacia social”.

¿Qué dijo Héctor Béjar sobre el terrorismo que generó el rechazo de la Marina de Guerra?

Este martes 17 de agosto renunció el primer canciller del Gobierno de Pedro Castillo, el sociólogo Héctor Béjar. Su dimisión sucedió luego de una gran cantidad de críticas recibidas esta semana tras declaraciones suyas de noviembre de 2020 sobre los servicios de inteligencia nacionales.

“¿Cuántos agentes de inteligencia hay en esas barras bravas que salen a armar bronca y justificar la represión? Y eso es una cosa antiquísima, se ha hecho desde la Revolución Rusa. Lo hacen todas las Policías del mundo. Lo que hay que exigir es que, tanto el Ejército como la Marina —que es especialista en esta cosas, porque el terrorismo en el Perú lo inició la Marina, y eso se puede demostrar históricamente. Y han sido entrenados por eso por la CIA—. Eso tiene que pedirse, una investigación a fondo”, dijo Héctor Béjar durante su participación en una conferencia virtual con el izquierdista Grupo Emancipador Perú.

Pese a que entonces no se refirió al conflicto armado interno, iniciado por Sendero Luminoso, muchos detractores han tratado de vincular el término “terrorismo” exclusivamente con la época de violencia que vivió el Perú entre los años 1980 y 2000.

