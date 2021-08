La Contraloría de la República ha detectado que la Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico (DGPDT), del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), otorgó la conformidad del servicio a 28 hoteles exclusivos que alojaron y dieron alimentación a 153 ciudadanos que no registraron ingreso a Perú. Esto ha generado un perjuicio económico de más de 402.000 soles.

Durante la pandemia, peruanos y extranjeros con residencia en Perú fueron repatriados al país y tuvieron que pasar cuarentena (14 días) en hoteles de la capital. Para ello, el Ejecutivo destinó al Mincetur más de 48 millones de soles a través de decretos de urgencia y decretos supremos.

Sin embargo, durante el periodo comprendido entre el 24 de marzo de 2020 y 24 de diciembre del mismo año, la Contraloría ha encontrado que en al menos 28 hoteles se registraron a 153 personas (151 peruanos y dos extranjeros) que no habían retornado al país. Es decir, huéspedes fantasmas.

Por ejemplo, según el informe de Contraloría, 43 personas que no ingresaron al Perú están consignadas en los reportes del hotel Apart Inkari. El importe que se pagó por ellos fue de 122.200 soles. Otro caso es el del hotel Los Delfines, en donde 40 ciudadanos aparecen en sus registros de hospedaje pese a que no entraron a territorio peruano. Por ellos, el Mincetur desembolsó 87.100 soles.

“ La condición expuesta ha generado un perjuicio económico al Mincetur de S/ 402.101,16 ; así como el incumplimiento de la finalidad publica que motivó la contratación de los citados servicios referida a brindar alojamiento y alimentación completa diaria a ciudadanos peruanos que retornaron del extranjero durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional”, se lee en el documento.

En su revisión, la Contraloría también halló “110 casos en que los datos de los ciudadanos muestreados se encontraban, en algunos casos, incompletos” al no presentar “todos los nombres y apellidos, e indicaban solo algún documento de identidad como el DNI, carné de extranjería, pasaporte peruano o extranjero, los cuales también presentaban errores por estar incompletos”.

Contraloría recomienda iniciar acciones legales

Al final, la Contraloría recomienda que se realicen “las acciones tendentes a fin de que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de la funcionaria y servidores públicos de la Dirección de Normatividad y Calidad Turística de la DGPDT comprendidos en los hechos irregulares”.

Asimismo, pide al procurador público del Mincetur que inicie las “acciones legales civiles contra la funcionaria y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente informe de Control Especifico”.

