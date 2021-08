Carrasco: “No existe, por principio de legalidad, una sanción por asumir un cargo de ministro”

El titular del Ministerio del Interior, Juan Carrasco, manifestó que tiene un proceso a nivel de control interno por la renuncia que presentó a su cargo de fiscal a vísperas de ser nombrado jefe de la cartera que preside, pero que no se le puede sancionar.

“ No existe por principio de legalidad una sanción por asumir un cargo de ministro, ese hecho no puede ser sancionado por la oficina de control interno ”, afirmó en entrevista con Epicentro TV.

Asimismo, descartó que siga perteneciendo al Ministerio Público, pues al presentar su dimisión como fiscal, se hizo efectivo su desvinculación con la entidad estatal.

“Yo como magistrado doce años en la Fiscalía conozco muy bien lo que significa una renuncia y lo que significa una licencia, nosotros ya hemos presentado la renuncia a la Fiscalía. No somos fiscales, no cobramos el sueldo por el Ministerio Público, no tenemos vínculo laboral ”, reiteró.

Carrasco Millones informó que la renuncia presentada tiene efecto retroactivo, lo cual significa que salen con efecto “de meses o semanas anteriores”. Según explicó, esto pasa con todas las resoluciones a nivel de fiscales.

Al ser consultado por el posible escenario en el que no le acepten la renuncia, el ministro del Interior afirmó que esto no se había dado antes, pero si pasara, estarían afectando su derecho fundamental al trabajo y a recibir remuneración por el trabajo realizado.

“Eso no se da ni en los países donde no se respeta la Constitución, estamos en un país democrático”, acotó.

Carrasco responde sobre la interpelación de Renovación Popular

En otro momento, el titular del Interior confirmó que asistiría al Pleno del Congreso las veces que sea requerido para explicar acerca de su labor en el sector, tras los comentarios de la bancada celeste de presentar interpelaciones en su contra.

“ Yo voy a acudir las veces que sean necesarias al Congreso, si ellos piden que yo vaya a dar explicaciones sobre cualquier tema relacionado con la cartera del Ministerio del Interior, iremos ”, dijo.

Además, aseguró que “existen operadores del Congreso pasado que todavía permanecen en actividad”, y señaló que algunos de ellos serían el exlegislador aprista Javier Velásquez Quesquén, el exparlamentario fujimorista Héctor Becerril, entre otros, que buscan sacarlo del cargo.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.