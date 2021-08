Shack informa que se han acreditado comisiones para investigar llegada de vacunas al país

El titular de la Contraloría general de la República, Nelson Shack, dio a conocer que se han acreditado comisiones para investigar la situación del arribo de las vacunas al Perú .

Del mismo modo, se verificará lo ocurrido con las vacunas que no se aplicaron en el momento oportuno, por lo cual se perdieron, ya que expiraron, hecho que calificó de “inaceptable”.

Sobre ello, indicó que se investigará para dar con las personas o entidades responsables de este desperdicio, a fin de que se le aplique una “sanción ejemplar”.

Por otro lado, Nelson Shack también se mostró preocupado por el proceso de inoculación y su relación con el retorno a clases presenciales para el 2022 , que fue anunciado por el presidente Pedro Castillo.

“Estamos muy preocupados por el proceso de vacunación, no solo de que no se detenga, sino que tiene que acelerarse. (…) Hasta donde recuerdo, todos los contratos, si bien no se pagaron, estaban suscritos. Entonces es un problema de gestión del gobierno actual, particularmente de los sectores de Relaciones Exteriores y Salud”, expresó.

El contralor considera que la Cancillería y el Ministerio de Salud deberían concentrarse en la concreción de las dosis, ya que ese debe ser un tema prioritario para sus gestiones.

Vacunación aportará reactivación económica sostenible

En otro momento, Shack consideró que la reactivación económica depende de la vacunación, sobre todo a vísperas de una posible tercera ola de contagios por la COVID-19, por lo cual exhortó a la cartera de Salud y RR.EE a cumplir con la agilización de los contratos.

Estas declaraciones las formuló en el marco de las actividades de Despacho Contralor en Ayacucho. Esta mañana, la jornada de trabajo se extendió a las provincias de La Mar y Huanta.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.