RMP: “Si Pedro Castillo quiere durar, tiene que cambiar a Bellido”

El Gobierno aceptó la renuncia de Héctor Béjar al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero Rosa María Palacios aclaró que esto no hará terminar la crisis del gabinete de Guido Bellido, que se presentará este 26 de agosto ante el Congreso de la República para solicitar la investidura.

RMP sostuvo que Pedro Castillo ha comenzado su mandato con un gabinete de choque, el cual ha sacrificado a su primer integrante. Agregó que si el ahora excanciller no renunciaba a su cargo, el Parlamento lo iba a censurar en los próximos días y con gran respaldo popular.

“Todo parece indicar que es el inicio de una crisis magisterial mucho más compleja (...) Dijo (Béjar) claramente que la CIA entrenaba a la Marina y que la Marina y la CIA estaban en la génesis de Sendero Luminoso, eso es inaceptable”, acotó.

El Consejo de Ministros tiene otros problemas, así lo aseguró la abogada. Por ejemplo, el del ministro de Defensa, Walter Ayala, quien no posee el respaldo de las Fuerzas Armadas al haber sido dado de baja por una falta disciplinaria.

La letrada comentó que Ayala debería dar un paso al costado o; de lo contrario, sería interpelado y censurado por el Congreso. No obstante, resaltó que el mayor problema de la PCM es el primer ministro, Guido Bellido.

“Lo que ha demostrado este incidente es la gran debilidad institucional del Ejecutivo que quiso con arrogancia ir al choque, pero ha resultado muy abollado. El ministro de Defensa tiene que salir también porque si no sale, lo van a sacar”, señaló.

En este sentido, expuso que el Ejecutivo no encuentra un reemplazo para Héctor Béjar, ya que ningún político de prestigio quiere pertenecer al gabinete de Bellido.

Para Palacios, es imposible que el Congreso sea disuelto por el profesor cajamarquino porque tienen los votos suficientes para censurar al Consejo de Ministros y plantear una moción de vacancia contra Castillo Terrones por incapacidad moral.

“El gabinete Bellido está condenado (...) Si Bellido no sale, no le van a dar la confianza la próxima semana y si no le dan la confianza y el Congreso agota su primera bala, lo que viene inmediatamente es la vacancia del presidente. Si Pedro Castillo quiere durar, tiene que cambiar a Bellido”, dijo.

