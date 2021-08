Luis Gonzales: Nuevo canciller debe ser claro en cuestionamiento a dictaduras

El exministro de Relaciones Exteriores y de Justicia Luis Gonzales Posada habló sobre las capacidades y posturas que debería tomar la persona que asuma la Cancillería en el Gobierno de Pedro Castillo tras la reciente renuncia de Héctor Béjar.

“ Primero, debe ser un profesional de prestigio, de calidad y con experiencia que destaque las líneas históricas de la Cancillería, que no son las que fueron presentadas en estos últimos 20 días . Que defina temas como los que he señalado: qué hacemos con el Grupo de Lima, con Unasur, con Celac, con los tratados de libre comercio (TLC), etc. ¿Están en riesgo o no?”, declaró para RPP.

Por otro lado, Gonzales Posada manifestó que el próximo canciller tendrá que ser claro en cuanto a su postura sobre gobiernos autoritarios de la región.

“ Que sea claro y definitivo en el cuestionamiento a dictaduras que no pueden quedar protegidas por la diplomacia. Me estoy refiriendo concretamente a Venezuela, o a Cuba; o a Nicaragua , donde han detenido a todos los candidatos presidenciales y hay mucha gente encarcelada. Esa línea de política exterior es la que debe definir el nuevo canciller juntamente con nuevos temas que deben ser incorporados a la agenda internacional de la Cancillería” , añadió.

Por otra parte, comentó que el Ministerio de Relaciones Exteriores necesita ser “encarrilado”.

“El Perú tiene una personalidad y la Cancillería en sus 200 años de existencia ha demostrado madurez, capacidad, inteligencia para manejar temas que vinculan la matriz, el pensamiento de todos los peruanos. Hay todo un camino para componer este desbarajuste. Hay que volver a encarrilar a la Cancillería, pero modernizando y mejorando su actuación ”, acotó.

Critica visitas de Evo Morales

Por otro lado, el exministro aprista mostró su desacuerdo con las reuniones que el expresidente de Bolivia Evo Morales, ha venido sosteniendo con Pedro Castillo de manera extraoficial sin que quede registro de los temas abordados en estos encuentros.

“Naturalmente, debía informar. Se reunió con el presidente Castillo y uno no conoce de qué se trato. Lo que sabemos es lo que él dice públicamente. Y lo que hace él acá en el Perú es agitar, impulsar posiciones radicales, vender el modelo chavista para el Perú. Entonces, son situaciones absolutamente irregulares que no se deberían dar. Nosotros queremos independencia. No estamos sujetos a ser cola, parte de ningún grupo de derecha o de izquierda.”, expresó.

