Jorge Muñoz sobre Pedro Castillo: “Me ha dicho que no va a haber rondas urbanas en la capital”

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, manifestó que el presidente, Pedro Castillo, le aseguró que no habrá rondas urbanas en Lima como apoyo en la seguridad de la capital.

El burgomaestre agregó que el jefe del Estado le pidió que se pueda leer las buenas cosas que vienen realizando las rondas campesinas en provincias.

“Él me ha dicho que no van a haber y yo tengo que creerle eso. También me ha dicho que hay que tener la capacidad de leer las cosas buenas que han hecho las rondas campesinas en provincia para luchar contra la delincuencia. Las experiencias vividas es bueno tenerlas, conocerlas, pero no van a haber rondas urbanas en la capital, eso me ha dicho ”, manifestó a la prensa tras su reunión con Castillo.

“No van a venir las rondas rurales a la zona urbana, ese es el punto”, agregó.

Asimismo, indicó que le propuso mantener un liderazgo en la seguridad ciudadana participando de las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec).

“Una de las cosas que le propuse al presidente era que debía haber un liderazgo en el manejo de la seguridad ciudadana y hablamos que hubo un presidente que presidió una de las reuniones y después desapareció”, comentó.

Por último, Muñoz agradeció el gesto del presidente de reunirse con él en la Plaza Mayor, luego que hubo acciones previas que, en su opinión, no fueron los adecuados.

“ Hay que resaltar el gesto del presidente de venir el día de hoy acá , porque si bien es cierto que han habido gestos previos que no han sido los más adecuados, este es uno que de alguna manera encamina la relación que debe haber aquí en la Plaza Mayor”, dijo.

