El primer ministro, Guido Bellido, se manifestó sobre el de voto de confianza que pedirá el gabinete ministerial que encabeza el próximo 26 de agosto ante el Congreso de la República.

El presidente del Consejo de Ministros aseveró que van a presentar los objetivos que tienen para trabajar durante su gestión y explicó que lo demás ya va a depender de los parlamentarios, ya que son ellos quienes deben el visto bueno para continuar con su labor.

“Nosotros vamos a alcanzar todos los acuerdos, las decisiones, la marcha y qué cosa se va a implementar para el país y cómo se va a conducir el país desde el Ejecutivo. Lo demás ya está en la cancha del Legislativo y ellos tienen que actuar con ponderación, pero también en pleno ejercicio de sus facultades como legisladores ”, acotó durante la conferencia de prensa de la PCM este miércoles.

“Nosotros no queremos intervenir en ese terreno, ellos cumplen con su función y nosotros estamos en función de la confianza que nos da el presidente de la República”, agregó.

Por su parte, el ministros de Salud, Hernando Cevallos, dio una corta mención a este tema e instó al Congreso a “ no utilizar los espacios de poder para golpear a todo lo que no le parece o lo que no esté de acuerdo ”.

Extradición de Fujimori

Asimismo, el titular del gabinete ministerial informó que han aprobado la resolución suprema para solicitar la ampliación de la extradición activa del expresidente Alberto Fujimori a Chile.

“ Se aprobó la resolución suprema mediante la cual se accede a la solicitud de ampliación de extradición activa del ciudadano peruano Alberto Fujimori Fujimori para ser extraditado de la República de Chile y ser procesado en Perú por la presunta comisión de delitos de suministro ilegal de arma y fuego y otros, propuesto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, dijo.

“Tiene que ver con haber provisto a los grupos terroristas en Colombia, que son las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), de armas cuando el expresidente Alberto Fujimori estaba en funciones”, añadió.

Descarta a Rodríguez Cuadros como canciller

En otro momento, Bellido Ugarte descartó al excanciller Manuel Rodríguez como el nuevo titular del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Respecto a Rodríguez Cuadros, no va a asumir la responsabilidad de la Cancillería. Está descartado y el presidente de la República está en proceso de evaluación de las diferentes opciones que existen”, afirmó.

