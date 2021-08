El jefe del gabinete, Guido Bellido, dará a conocer a la población sobre los puntos acordados en la sesión del Consejo de Ministros de este miércoles a las 5.00 p. m. En la convocatoria también participarán otros titulares de carteras.

“El jefe del gabinete, Guido Bellido, brindará una conferencia de prensa junto a ministros de Estado para informar a la ciudadanía sobre los acuerdos asumidos en Consejo de Ministros realizado en la fecha ”, se lee en el comunicado.

Asimismo, se precisó que la conferencia se llevará a cabo de manera presencial en la sala Túpac Amaru de Palacio de Gobierno. Se permitirá el acceso de los medios de comunicación, aunque se destacó que por las medidas sanitarias adoptadas en el marco de la pandemia de la COVID-19 habrá un aforo limitado.

Esta sesión del Consejo de Ministros tuvo lugar un días después de la renuncia de Héctor Béjar como canciller. Hasta el momento, el presidente de la República, Pedro Castillo, no ha designado al nuevo titular del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Guido Bellido: “Si no dan voto de confianza habrá otro gabinete similar”

En su última visita al Cusco, Guido Bellido respondió acerca del voto de confianza y las acusaciones en su contra de presuntamente haber recibido dinero de Los Dinámicos del Centro para el financiamiento de su campaña al Congreso.

En cuanto al voto de confianza que pedirá al Parlamento el 26 de agosto, indicó que “no le desespera”. Destacó que se ha reunido con diferentes bancadas e insistirá en citarse con representantes de Fuerza Popular y Renovación Popular.

“Es importante que en este voto de confianza, de manera simbólica, no solo salga del Congreso, sino también del pueblo que debe participar y decidir”, manifestó Bellido Ugarte.

Ante la eventualidad de que su gabinete no sea aceptado, dijo que “no pasa nada” y actuarán de acuerdo al estado de derecho. “Presentaremos un nuevo gabinete en la misma línea de trabajo, la misma rigurosidad y fuerza ”, recalcó.

Asimismo, negó haber aceptado dinero ilícito de Los Dinámicos del Centro. “El Cusco sabe que no recibimos ningún fondo, (…) no hicimos una campaña millonaria, no necesitamos dinero de nadie. Son acusaciones sin fundamento”, aseveró.

Guido Bellido dialogó con alcaldes del Cusco y Vraem

El presidente del Consejo de Ministros tuvo una junta con alcaldes del Cusco y de la zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Entre los temas tratados estuvo la necesidad de tomar accionar para reactivar el sector turismo en la región imperial, así como para encaminar proyectos encarpetados en determinadas jurisdicciones.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.