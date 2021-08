El exembajador Luis Raygada es una de las personas que estaría más cerca del puesto de ministro de Relaciones Exteriores, luego de la renuncia de Héctor Béjar al cargo, según fuentes de la República.

Rayagada Souza fue embajador de Perú en Venezuela durante los dos primeros años del Gobierno de Ollanta Humala y fue candidato al Congreso de la República por Perú Libre durante las elecciones extraordinarias del 2020, pero finalmente decidió dejar la contienda antes de los comicios.

El también ingeniero postuló al Parlamento con el Partido Nacionalista para las elecciones generales de 2011. Previo a ello, en 2006, fundó el comité de apoyo de esta organización política en Venezuela.

Una investigación realizada en 2016 por IDL-Reporteros reveló, además, que Raygada estuvo vinculado con la firma legal Mossack y Fonseca, bufete de abogados acusado de crear un offshore para evadir impuestos en paraísos fiscales.

Durante su estadía en Venezuela, en el 2007, constituyó la empresa Entelin, dedicada al rubro de energía solar. Seguidamente, con Mossack y Fonseca se amplió la sociedad junto a República Dominicana, Perú y Entelin Internacional Holding.

El exembajador poseía el 53,6% de acciones y el 46,4% restante pertenecía a ECOS Sustainable Equity Fund Inc, empresa con domicilio legal en las Islas Caimán.

Se pronuncia sobre posible nombramiento

A través de sus redes sociales, Luis Raygada se pronunció sobre la posibilidad de ser nombrado como canciller y dijo que aún no le habían ofrecido el puesto.

“Aclaro que nadie me ha ofrecido puesto alguno en el Gobierno. Mi propuesta es la individual de un militante comprometido con el socialismo, la integración regional y el aporte desinteresado de mi esfuerzo para nuestro pueblo peruano”, escribió en sus redes sociales.

Tuit de Luis Raygada. Foto: captura

Rodríguez Cuadros como posible canciller

Manuel Rodríguez Cuadros, exministro de Relaciones Exteriores, fue uno de los más voceados para asumir nuevamente este sector, pues se reunió el último martes con Pedro Castillo y anunció que este miércoles lo volverá a hacer.

Sin embargo, en la víspera descartó ser el nuevo canciller. “ Lo único que quiero señalar es que no he venido por una cuestión importante y evidentemente un ofrecimiento para asumir como canciller sería extraordinariamente importante y no es así ”, mencionó.

Este lunes, al ser consultado sobre si Rodríguez Cuadros sería el nuevo titular de la Cancillería, el presidente Pedro Castillo aclaró que aún están evaluando quién será el encargado de Relaciones Exteriores.

Manuel Rodríguez Cuadros fue canciller durante el Gobierno de Alejandro Toledo. Foto: La República

