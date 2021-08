“Con lo que voy a cobrar de Aionia, voy a pagar a mis hijos”

Las escuchas telefónicas a los dos operadores del denominado ‘Club de las Farmacéuticas’, Manuel Altamirano Ramírez y Fernando Obregón Mansilla, registran coordinaciones para interferir en el proceso de la millonaria compra de pruebas rápidas para detectar el Covid-19 por más de 41 millones de soles.

En una conversación del 30 de agosto de 2020, Altamirano y Obregón hacen referencia a la publicación ese día de una columna de Sandro Stapleton en el diario Expreso, quien llama la atención sobre la sospechosa contratación de la empresa Aionia Technology Corporation para la provisión de las pruebas rápidas. Altamirano y Obregón tenían conocimiento del caso y aparentemente usaron contactos en EsSalud para que la proveedora saliera beneficiada. En efecto, menos de dos meses después de los diálogos telefónicos interceptados, el 13 de octubre del mismo año, Aionia Technology Corporation ganó el contrato de EsSalud por 41 millones de soles.

Poco después, la Contraloría General de la República, el 28 de diciembre de 2020, emitió el informe de una auditoría específica practicada a la contratación de Aionia Technology Corporation. Para hacerla corta, la Contraloría concluyó que funcionarios de EsSalud vulneraron las normas de contrataciones estatales para favorecer con una millonaria compra directa a la proveedora del ‘Club de las Farmacéuticas’.

Constituida el 18 de diciembre de 2018 por el empresario Carlos Valdivia Montoya, hasta antes del contrato de 41 millones con EsSalud, Aionia Technology Corporation había efectuado pequeñas ventas a municipios del interior del país por montos que no superaban los 30 mil soles, de acuerdo con el Buscador de Proveedores del Estado.

De izquierda a derecha: Manuel Altamirano Ramírez, Fernando Obregón Mansilla y Carlos Valdivia Montoya. Foto: composición La República

En las escuchas telefónicas, Manuel Altamirano y Fernando Obregón –quienes consiguieron tres contratos con EsSalud por 28.9 millones de soles en 2020– coordinan cómo responder al columnista de Expreso, Sandro Stapleton, quien denunció a la proveedora de Carlos Valdivia, Aionia Technology Corporation.

‘’Que ahorita mismo le mande carta notarial, mañana’', dice Altamirano: ‘’Mira, internamente no hay problema, porque la compra (de las pruebas rápidas) no está mal. Pero lo que hay que meter es escándalo. (...) Entramos a la guerra con el pata. Entre Carlos (Valdivia) y él (Sandro Stapleton) (...)’’.

Altamirano convenció a Valdivia para que remitiera una carta de rectificación para no perder el contrato con EsSalud, según el audio publicado por el portal Epicentro.TV: ‘’Solucioné el tema. Va a enviarme la carta. No quería el huevón de Carlos (Valdivia). Lo tuve que desahuevar. (...) Lo desahueveé en una. Le dije envíalo o si no todo se va a la mierda. (...) No te van a pagar (el contrato), le he dicho. ‘Puta, ya voy a firmar’ (me dijo). Fue la única forma’'.

Altamirano relata a Obregón de las coordinaciones con el gerente de la proveedora y le transmite la preocupación de este por el artículo de Stapleton: ‘’Puta, ese huevón (...) tiene como seis hijos (a los) que no les pasa manutención, de seis mujeres distintas. (...) Pero ¿de qué lo van a cagar? Más bien cualquier denuncia que sale, dice: ‘’Con lo que voy a cobrar de Aionia, voy a pagar a mis hijos’'.

El fiscal anticorrupción del caso, Carlos Nivín Valdiviezo, ha determinado que Manuel Altamirano y Fernando Obregón mantenían presuntos vínculos con funcionarios de EsSalud que tomaban decisiones en los contratos directos. En la auditoría de la Contraloría sobre la contratación de Aionia Technology Corporation se indica la presunta responsabilidad de nueve funcionarios de EsSalud.

“No conozco a Altamirano ni a Obregón”

Contactado por La República, el empresario Carlos Valdivia negó conocer a Manuel Altamirano y Fernando Obregón.

‘’Escuché sus nombres por la prensa recién en las últimas semanas”, indicó.

Con respecto a Fiorella Molinelli, ‘’no tengo ninguna relación amical, ni con ningún funcionario de EsSalud”, afirmó.

Respecto a la auditoría de la Contraloría General de la República que cuestionó el contrato con su empresa Aionia Technology Corporation, dijo: ‘’La observación tiene que ver con los funcionarios de EsSalud, no conmigo. Y, sin embargo, yo he salido perjudicado”.

El supercontrato

Los funcionarios de EsSalud que firmaron contrato con Carlos Valdivia Montoya, de Aionia Technology Group, son investigados por la Fiscalía Anticorrupción.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.