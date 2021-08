Luego de que se difundieran unas declaraciones del ahora excanciller Héctor Béjar en las que manifestó que “el terrorismo en el Perú lo inició la Marina”, César Hildebrandt aseveró que la entidad naval sí cometió “actos de terrorismo”.

“La Marina tiene, en cuanto a su servicio de inteligencia, vínculos muy profundos con los servicios de inteligencia norteamericanos. Eso lo sabe todo el mundo. Y la Marina estuvo metida en actos de terrorismo, así que tampoco me vengan con el cuento de ‘soy la virgen del sol y a mí no me tocan’ ”, comentó durante el podcast del semanario Hildebrandt en sus trece.

En ese sentido, el destacado periodista refirió que sus afirmaciones están sustentadas en las forma en que dos embarcaciones cubanas fueron dinamitadas en el año 1977. Aseguró que la técnica solo pudo haber sido ejecutada por miembros de la Marina de Guerra del Perú.

“La prueba está en lo que ocurrió en el año 1977, cuando dos barcos pesqueros cubanos grandes fueron dinamitados. Uno se hundió, el llamado Río Jubabo, que fue hundido en julio de 1977 por bombas lapa puestos por buzos muy expertos. Solo la Marina pudo haberlo hecho . En octubre fue dinamitado otro pesquero cubano, que era el Río Damují. La operación tuvo mucho éxito porque debilitó las relaciones de Perú con Cuba”, explicó.

Hildebrandt: “La Marina ha practicado el terrorismo porque estaba interesada en apartar al Perú de Cuba”

Asimismo, el director del semanario Hildebrandt en sus trece recalcó que uno de los objetivos de la Marina para cometer dichos actos terroristas responderían a apartar al Perú de vínculos con países como Cuba y Rusia.

“Morales Bermúdez probablemente estaba en convivencia con los atentados. Los atentados, no tengo duda, los hizo la Marina. La Marina ha practicado el terrorismo desde el punto de vista ideológico porque estaba interesada en apartar al Perú de Cuba y al Perú de los proveedores de armas básicas que eran en ese momento los soviéticos”, añadió.

Expresó que las decisiones tomadas durante el régimen de Juan Velasco Alvarado respecto a la adquisición de armamento trajo descontento a Estados Unidos y a la Marina.

“No nos olvidemos que Velasco instaura un mecanismo por el cual Estados Unidos deja de ser proveedor, Francia deja de ser proveedor y Rusia en ese momento URSS se convierte en el gran proveedor de armas tácticas, aéreas, terrestres, municiones, de toda índole. Eso estaba muy mal visto en los Estados Unidos, muy mal visto por la CIA y la Marina”, sostuvo.

Hildebrandt: “Béjar metió la pata, pero que la Marina ha hecho terrorismo, ninguna duda”

En cuanto a lo dicho por el exministro de Relaciones Exteriores Héctor Béjar acerca de que la Marina comenzó el terrorismo en el país, Hildebrandt reiteró que no existen dudas porque él llevó a cabo indagaciones que condujeron a la entidad naval.

“Béjar metió la pata, ha dicho una tremenda infelicidad, pero que la Marina ha hecho terrorismo, ninguna duda. A mí no me van a venir con el cuento porque estuve, como otros periodistas, detrás de esas investigaciones, y todo conducía al servicio de inteligencia de la Marina y a sus muy eficaces buzos”, puntualizó.

