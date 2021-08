Béjar: “Los primeros propagandistas del terrorismo son los fujimoristas”

El exministro de Relaciones Exteriores Héctor Béjar señaló que la oposición del Gobierno son quienes están haciendo uso del discurso de la vigencia del terrorismo para sabotear la gestión del presidente Pedro Castillo.

De esta manera, al ser consultado por las declaraciones del congresista Jorge Montoya de Renovación Popular, quien afirmó tras su salida que continuarán interpelando a los ministros, él respondió:

“Porque él (Jorge Montoya) usa el terrorismo para bajarse el Gobierno, él revive el terrorismo, él es el primer propagandista del terrorismo. Ahora me va a enjuiciar por decir que él está haciendo propagandismo al terrorismo en el Perú. ¿Los primeros propagandistas del terrorismo en el Perú no son los fujimoristas? ”, dijo en entrevista con Exitosa.

Respecto a su expresiones sobre la vinculación del terrorismo con la Marina, Béjar aclaró que no se refería a la institución, sino a algunos miembros que la conforman.

“Aquí no estamos hablando de ‘los marinos’, estamos hablando de determinados marinos, una vez más yo digo, yo no tengo nada en contra de ustedes, lo que yo tengo es contra gente que usa el nombre de la Marina para proteger sus actos antidemocráticos, dictatoriales y delictivos ”, refirió.

Béjar afirmó que él había sido acosado y amenazado de muerte por miembros de Sendero Luminoso, por lo cual tuvo que mandar a su esposa fuera del país, al igual que a su hijo.

“Así que a mí no me van a contar cuentos, yo sé lo que es el terrorismo, lo he vivido, he tenido a mi familia amenazada, yo he estado amenazado”, acotó el exministro de Relaciones Exteriores.

Política que iba a implantar era “similar a la de Biden”, asegura Béjar

En otro momento Héctor Béjar informó que la política que tenía preparada para la Cancillería es “muy similar a la política de Biden”, ya que está basada en los derechos humanos “de la última generación”.

“Yo sostengo que los derechos humanos son integrales y abarcan desde los derechos civiles y políticos pasando por los económicos sociales y culturales y por los ambientales, sexuales y reproductivos ”, sostuvo.

