Yonhy Lescano, excandidato presidencial de Acción Popular, se pronunció sobre la renuncia de Héctor Béjar al Ministerio de Relaciones Exteriores y señaló que le parece la decisión más adecuada que pudo tomar.

“ Me parece que es lo mejor, yo creo que es lo único que quedaba porque las declaraciones del canciller han sido absolutamente desafortunadas . La Marina de Guerra del Perú es la Marina de Grau, de nuestro héroe. No se podía maltratar de esa manera”, señaló Lescano a la prensa.

La abdicación de Béjar Rivera ocurrió luego de que se difundiera un video en el que aseguró que el terrorismo en el país inició en la Marina de Guerra con apoyo de la CIA.

Asimismo, el también excongresista consideró que el tiempo que se tomó en decidir la salida del canciller fue bastante corto. En esa línea, aseveró que debería pasar los mismo en otros casos “donde no hay condiciones para dirigir el país o para ocupar o asumir los ministerios” .

Respecto a la posible designación de Manuel Rodríguez Cuadros como nuevo ministro de Relaciones Exteriores, se mostró conforme, pues aseguró que es una persona que ha desarrollado cargos importantes dentro de la institución, llegando a ser el titular durante el mandato de Alejandro Toledo.

Sin embargo, previamente Rodríguez Cuadros se reunió con el presidente de la República, Pedro Castillo, y tras su salida de Palacio de Gobierno negó que le haya ofrecido asumir la cartera ministerial.

“ Lo único que quiero señalar es que no he venido por una cuestión importante y evidentemente un ofrecimiento para asumir como canciller sería extraordinariamente importante y no es así (...) Son cuestiones que no podemos señalar porque no tienen una connotación de importancia política”, aclaró a los medios.

Sobre voto de confianza

Al ser consultado por su posición frente al pedido de confianza del gabinete ministerial presidido por Guido Bellido el próximo 26 de agosto, Yonhy Lescano, mencionó que está a favor de que el Congreso se lo otorgue.

“Desde el punto de vista personal, obviamente se tiene que dar el voto de confianza, más aún con esta rectificación que es una rectificación sana. Es un Gobierno que recién comienza y no podemos ponerle piedras en el camino por más incidentes y errores que haya”, dijo.

“La bancada (de Acción Popular) tiene que tomar una determinación, yo estoy dando mi opinión como excandidato a la presidencia, pero yo sé que la bancada va a tomar la mejor decisión”, agregó.

