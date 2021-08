El congresista de Perú Libre, Waldemar Cerrón, fue consultado sobre las recientemente propaladas declaraciones del canciller Héctor Béjar en torno al inicio del terrorismo en el Perú. El también vocero de dicha bancada calificó como “nefastas” estas expresiones, aunque después aclaró que se refería a todas las que “se refieren a otra persona sin pruebas”.

“ Son negativas para el país, son totalmente nefastas porque nosotros estamos viviendo en un régimen democrático, en un estado de derecho y la población necesita tranquilidad y nadie puede referirse a otra persona si no tiene las pruebas necesarias, yo creo que ya basta de estar creando estas informaciones negativas sobre las personas”, manifestó a la salida de una reunión en local partidario de Breña.

Al ser consultado si se refería expresamente a las palabras del ministro de Relaciones Exteriores, Cerrón le dio un tono de generalización a sus palabras, insinuando que también se refería a los que acusan a Perú Libre de ser cercano al terrorismo.

“A cualquier persona o medio que intenta vincular a las autoridades, a los funcionarios con temas que no son pertinentes para la patria. Cualquier opinión donde se trate de vincular a los funcionarios con temas de extremismos, no es bueno para el país y no deberíamos darle importancia”, sostuvo.

Finalmente, no aclaró la postura que tomará la bancada en un posible debate de una moción de interpelación contra Héctor Béjar. En ese sentido, afirmó que respaldarán cualquier decisión del presidente Castillo en torno a la continuidad del canciller, si es que les parece positivo.

“Seguramente lo verán el día de mañana (hoy), ya verán como se asume esto en el Consejo Directivo. Nosotros como bancada siempre apoyaremos las decisiones de Pedro Castillo si son positivas y si son negativas, tenemos que dar nuestro punto de vista como debe ser”, sentenció.

