RMP: “La crisis de Relaciones Exteriores puede terminar con la vacancia del presidente”

Rosa María Palacios sostuvo que existe una crisis en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual podría terminar con la renuncia del canciller Héctor Béjar o su censura por el Congreso de la República.

El 24 de noviembre del 2020, en una conferencia virtual con el izquierdista Grupo Emancipador Perú, Béjar afirmó que ‘’el terrorismo en el Perú lo inició la Marina, eso se puede demostrar históricamente, han sido entrenados para eso por la CIA (la estadounidense Agencia Central de Inteligencia), así lo recordó RMP, quien calificó de “insultantes” estas declaraciones.

La respuesta institucional por parte de la Cancillería del Perú ha sustentado que las declaraciones del ministro han sido sacadas de contexto, manipuladas, editadas y recortadas con el propósito de desacreditar al ministro y buscar su censura.

“La Cancillería defiende la barbaridad que ha dicho el canciller (…) Estas declaraciones no son antiguas, no es parte de su juventud guerrillera, son de noviembre del año pasado, es su pensamiento. No hay delito de opinión en el Perú, pero resulta que este señor es el canciller y considera que la Marina de Guerra inició el terrorismo en el Perú”, criticó.

Para Palacios, este tipo de pensamientos solo afectan la moral institucional de la Marina Guerra. Agregó que la aclaración del Ministerio de Relaciones Exteriores resalta una amenaza política contra Béjar, pero no pide disculpas.

“Sendero Luminoso es llegar al poder a través de la lucha armada sometiendo al Perú a un baño de sangre. La Marina de Guerra del Perú tiene héroes en la lucha contra Sendero y el MRTA (…) Es inaceptable, es un insulto”, lamentó.

Asimismo, la abogada explicó que Héctor Béjar debe renunciar a su cargo lo más pronto posible o el Parlamento lo censurará en los próximos días.

“Si el presidente hace cuestión de confianza de la permanencia de Béjar en el gabinete, no tengan duda de que este Congreso puede vacar al señor Castillo por eso. Esta es la génesis de una crisis que puede ser muy grande si no la detiene hoy; si no la detiene hoy, los días de este régimen están contados. La causa que se estaba buscando (para vacar a Castillo) aparece servida por el mismo presidente de la República. La crisis de Relaciones Exteriores puede terminar con la vacancia del presidente de la República”, advirtió.

