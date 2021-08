Protestantes en Cusco: “El premier no se comunica ni responde nuestras llamadas”

En un pronunciamiento, el Frente Único de Defensa de los Intereses de la provincia de Chumbivilcas (FUDICH), en Cusco, detalló los motivos que los llevó a retomar su protesta el último lunes 16 de agosto, en contra de la empresa minera MMG Las Bambas.

El pasado 2 de agosto, las comunidades campesinas demandantes acordaron levantar el paro indefinido que llevaban desde el 23 de julio pasado, tras la visita del primer ministro Guido Bellido.

En aquella ocasión, Bellido les prometió instalar en el breve plazo una mesa de diálogo donde se discutirían sus demandas; sin embargo, hasta el inicio del día no tuvieron respuesta. “Al día de hoy, y transcurridos 15 días de tregua, la PCM no se comunica y no responde nuestras llamadas (…)”, señalan en el pronunciamiento.

Los manifestantes recodaron que el pasado 11 de agosto enviaron por mesa de partes virtual un documento dirigido a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en la que mostraron su preocupación por la demora en la instalación de la Mesa de Diálogo, pero no contestaron.

También convocaron a la empresa minera MMG Las Bambas a reuniones el pasado 8 y 15 de agosto, pero no les correspondieron.

Cuestionan su interés

El FUDICH también cuestionó las declaraciones que Bellido dio el último lunes durante su visita a Cusco, donde señaló que algunos supuestos abogados estarían engañando o azuzando a los pobladores.

“(…) Refleja su poco interés para solucionar el conflicto. Rechazamos enérgicamente esta aseveración desacertada del premier. El único azuzador hasta hoy ha sido la empresa minera y el Estado (…)”, agregaron.

Por último, los dirigentes mostraron su posición de estar prestos al diálogo con el Gobierno y la empresa minera para solucionar sus demandas en el menor tiempo posible.

Convocaron a mesa de diálogo

En respuesta, la PCM emitió este martes 17 de agosto un comunicado en el que informaron la instalación de dos mesas para este 21 y 28 de agosto.

En la misiva la PCM se precisa que el sábado 21 se instalará una mesa preparatoria en el distrito de Ccapacmarca y el 28 se instalará la mesa de diálogo en el distrito Santo Tomás, capital de la provincia de Chumbivilcas.

Comunicado de la PCM

