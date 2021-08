El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Guido Bellido Ugarte, en su visita a la región imperial, respondió sobre el voto de confianza y las últimas acusaciones en su contra de haber recibido dinero de los “Los Dinámicos del Centro” para financiar su campaña.

El primer ministro acudirá el próximo 26 al congreso para pedir el voto de confianza, tal como manda la constitución. Si no hay voto mayoritario el gabinete cae.

Sobre ello, Bellido dijo “no le desespera”. En la localidad de Pomacanchi (Acomayo) , reveló que se reúne con diferentes bancadas e insistirá citarse con los representantes de Fuerza Popular (FP) y Renovación Popular (RN). " Es importante que en este voto de confianza, de manera simbólica, no solo salga del Congreso , también del pueblo que debe participar y decidir” dijo.

Ante la eventualidad que su gabinete no sea aceptado dijo que “no pasa nada” y actuarán de acuerdo al Estado de Derecho. “Presentaremos un nuevo gabinete en la misma línea de trabajo, la misma rigurosidad y fuerza” agregó.

Sobre sus reuniones con las bancadas informó que no se trata de conseguir el voto de confianza, sino de establecer una dirección de trabajo, Ejecutivo- Legislativo para enfrentar los principales desafíos del país. Debemos tener un compromiso con el país, congresistas y el ejecutivo”

Dinámicos y otros

También negó las declaraciones de un colaborador eficaz respecto a que habría recibido dinero ilícito de “Los Dinámicos del Centro” para financiar su campaña al Congreso en las elecciones complementarias del 2020.

“El Cusco sabe que no recibimos ningún fondo, (…) no hicimos una campaña millonaria, no necesitamos dinero de nadie. Son acusaciones sin fundamento. Nunca vine ofreciendo regalos o tapers. Incluso en el tema de terrorismo, nosotros no tenemos ninguna vinculación con ello. Uno está tranquilo con su conciencia” citó.

Agregó que las acusaciones en su contra “caerán en saco roto” a medida que el Ministerio Público realice las investigaciones. “Cada día me sacan más acusaciones, pero eso no me hará retroceder en mi trabajo” agregó.

Para la cosecha de agua

El premier y ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Víctor Maita, llegaron hasta el distrito de Pomacanchi en la provincia de Acomayo. Allí pusieron en marcha cuatro qochas, que forman parte del programa de siembra y cosecha de agua, vinculada a implementar proyectos de desarrollo, a fin mejorar la producción de alimentos en zonas altoandinas.