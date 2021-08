Ante la salida de Héctor Béjar del ministerio de Relaciones Exteriores, el nombre de Manuel Rodríguez Cuadros sonó como su posible reemplazo no solo por su trayectoria sino porque este martes tuvo una reunión con el presidente Pedro Castillo.

Sin embargo, fue el mismo diplomático quien se encargó de negar esta posibilidad, afirmando que su reunión con el Jefe de Estado respondió a otro tema.

“Lo único que quiero señalar es que no he venido por una cuestión importante y evidentemente un ofrecimiento para asumir como canciller sería extraordinariamente importante y no es así ”, señaló Rodríguez Cuadros a su salida de Palacio de Gobierno.

Al ser consultado por la razón de su visita al primer mandatario, Rodríguez Cuadros no quiso dar detalles al respecto. “ Son cuestiones que no podemos señalar porque no tienen una connotación de importancia política ”, acotó. Anteriormente, estuvo en el cargo durante el Gobierno de Alejandro Toledo.

La salida de Béjar del Ministerio de Relaciones Exteriores responde a la polémica generada por unas declaraciones que había brindado previo a su nombramiento para el gabinete. En un video propalado en diversos medios se le escucha decir que “la Marina fue la que inició el terrorismo en el Perú”.

Estas expresiones le valieron a Béjar, y al Gobierno en general, una serie de fuertes críticas provenientes de diversos sectores, incluyendo congresistas, analistas y la misma Marina de Guerra del Perú. Su renuncia al cargo de canciller se conoció la mañana de este martes aunque aún no hay pronunciamiento oficial al respecto.

