El parlamentario Jaime Quito, de Perú Libre, invocó a los grupos políticos de la oposición que permitan trabajar al Gobierno de Pedro Castillo y no insistan con buscar interpelar o censurar a los ministros de Estado. Ello, tras la renuncia de Héctor Béjar al cargo de canciller.

“Considero que este gabinete debió de continuar. Bueno, están en su gran mayoría, pero lo que yo exijo a toda la oposición es que permitan, que dejen trabajar a este Gobierno, que no está ni 15 días ”, manifestó a la prensa desde los exteriores del Palacio Legislativo.

Luego de ello, el congresista de la bancada del lápiz deslizó que la dimisión de Béjar Rivera no tendría sentido porque sus declaraciones respecto al inicio del terrorismo en el Perú fueron proferidas antes de que sea nombrado como ministro de Estado.

“Es un pretexto y todos lo estamos viendo de esa manera. Son declaraciones que se han dado antes de (que sea designado como ministro) ”, añadió.

Quito sobre oposición: “No quieren un gabinete, un Gobierno que quiera hacer cambios”

Asimismo, Quito Sarmiento insistió en que Héctor Béjar no debió haber dejado el Ministerio de Relaciones Exteriores porque la problemática de fondo —según afirmó— es que la oposición no desea “un Gobierno que quiera hacer cambios”.

“Lamento y he sacado mis comunicados de que no debería renunciar el ministro de Relaciones Exteriores, porque aquí no es el tema que la declaración tal o la declaración menos. El tema es que simplemente no quieren un gabinete, un conjunto de ministros, un Gobierno que quiera hacer cambios ”, sostuvo.

Quito: “El problema no es Béjar, el problema es el Gobierno para los sectores de la oposición”

Jaime Quito enfatizó que desde el Congreso de la República se están impulsando mociones que tienen como finalidad plantear la vacancia presidencial de Pedro Castillo por la causal de incapacidad moral permanente.

“Lo que yo estoy viendo es que el problema no es Béjar, el problema es el Gobierno para los sectores de la oposición porque este va a ser el camino (para la vacancia de Pedro Castillo). Las mociones que están llegando van en camino a declarar la vacancia por incapacidad moral . Ya hay dos mociones que se están presentado en ese sentido, del tema moral, por poner a Guido Bellido y Héctor Béjar”, explicó.

En ese sentido, el parlamentario detalló que dos mociones fueron presentadas por la bancada Avanza País sobre los nombramientos de determinados titulares de carteras y que, al parecer de algunos legisladores, eso configuraría una causal para la vacancia del mandatario.

“Una moción contra el señor presidente de la República por designar en el Consejo de Ministros al señor Guido Bellido constituye un acto inmoral. Avanza País presenta estas dos mociones, las han presentado el 10 de agosto. Este término en el cual señalan ‘acto inmoral’ es un camino para luego decir que hay incapacidad moral y eso lleva a una vacancia ”, acotó.

