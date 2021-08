Luego de conocerse que Héctor Béjar presentó su renuncia como ministro de Relaciones Exteriores, el parlamentario José Cueto (Renovación Popular) indicó que espera que el nuevo canciller no tenga “las mismas ideas manchadas” que su predecesor.

“Seguramente que en las próximas horas nos vamos a enterar en positivo quién es (el nuevo ministro de Relaciones Exteriores). Esperemos que no sea de las mismas ideas manchadas de este señor Béjar ”, dijo en diálogo con RPP.

Asimismo, Cueto Aservi recalcó que la decisión de Béjar Rivera de dimitir a su cargo es “positiva” porque beneficiará a la “gobernabilidad” del país, porque sus declaraciones acerca del inicio del terrorismo en el Perú fueron severamente cuestionadas.

“ Se podría decir que es positivo para la marcha de la gobernabilidad (la renuncia de Hector Béjar) , sobre todo apuntando a todo el ruido político que habían generado las declaraciones totalmente inaceptables de este señor Béjar”, agregó el legislador de Renovación Popular.

En cuanto a lo expresado por el ministro de Defensa, Walter Ayala, quien mencionó que el entonces canciller refirió que sus afirmaciones habían sido “sacadas fuera de contexto”, el congresista señaló que “en política no hay ese tipo de cosas”.

“ No seamos ingenuos. En política no hay ese tipo de cosas . Que quieran tapar el sol con un dedo es otro tema, pero yo lo he escuchado varias veces a propósito para ver que no haya algún tipo de equivocación y él es claro. Él tiene ese tipo de ideas”, sostuvo.

Héctor Béjar renunció a su puesto de ministro de Estado en la cartera de Relaciones Exteriores este martes. Desde Presidencia de la República informaron que el mandatario Pedro Castillo aceptó la resolución de quien era canciller. Esta es la primera baja del gabinete de Guido Bellido.

José Cueto: “Al renunciar Héctor Béjar, no procede la moción de interpelación”

Al ser consultado por la moción de interpelación que se había presentado en contra de Béjar Rivera, José Cueto manifestó que ya no deberá ser debatida por el pleno del Congreso debido a que ya no es ministro.

“Al renunciar, se caen. No vamos a interpelar a alguien que ya no es parte del Gobierno, menos censurarlo porque ya no están ahí. Nosotros teníamos lista la moción de censura, la de interpelación ya la habíamos presentado. Pero ya se cae, al renunciar el señor Béjar, no procede. Mejor, así evitamos un trance de estar viendo este tema que siempre es engorroso”, alegó.

Por otro lado, con respecto al voto de confianza del gabinete de Guido Bellido, apuntó que están evaluando qué posición tomar debido a que alguno de los integrantes “tienen muchos cuestionamientos”.

“Hemos sido siempre bien claros como bancada porque hay personas que tienen muchos cuestionamientos, empezando por el señor Bellido , por estas acusaciones que tiene por apología al terrorismo, lavado de activos. Una persona que tiene ese tipo de cuestionamiento no debería presidir la PCM”, acotó.

