Hernando Guerra García, vocero y congresista de la bancada de Fuerza Popular, se pronunció respecto a las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, en relación al inicio del terrorismo en el país, del que responsabilizó a la Marina de Guerra.

El parlamentario aseguró que la censura en contra de Béjar, por parte del Congreso de la República, se daría el 25 de agosto, un día antes del pedido de confianza del gabinete ministerial presidido por Guido Bellido.

“Hoy tenemos Consejo Directivo en la tarde. Deberíamos proceder esta interpelación y, de no satisfacer las explicaciones, proceder a la censura del canciller. Esto podría hacerse un día antes de la asistencia del ministro Bellido al Congreso para solicitar la investidura de su gabinete de ministros”, señaló.

“Béjar ha sido sumamente claro, ha dicho que Sendero Luminoso ha sido un invento de la CIA y luego que ha sido prácticamente un invento de nuestra gloriosa Marina de Guerra. Esto es inaceptable, espero que también así lo exijan congresistas de Perú Libre y Juntos por el Perú”, agregó.

Asimismo, Guerra García cuestionó que el presidente de la República, Pedro Castillo, aún no se haya pronunciado ante lo dicho por el titular de la Cancillería y enfatizó en que espera la renuncia del ministro.

“ Como es costumbre el presidente no declara nada, no dice nada. Ahora nos comentan que podría haber declaraciones del canciller, ojalá sea su renuncia , así lo esperamos para alivio de nuestro país y del mismo Gobierno (…) Sí él sigue pensando así, no puede ser ni ministro ni canciller de la República”, dijo el legislador

Sobre la posición que tomará la bancada de Fuerza Popular ante el pedido de confianza, Hernando Guerra García aclaró que primero van a escuchar a Bellido, pero puntualiza que esperan “una reflexión del presidente de la República para cambiar este gabinete desde la presidencia del Consejo de Ministros”.

Presentarán nueva interpelación

El último lunes 16 de agosto, este grupo parlamentario dio a conocer que presentará una moción de interpelación complementaria contra Héctor Béjar, debido a sus declaraciones sobre el terrorismo en el Perú que recientemente fueron difundidas.

“Sin perjuicio que esperamos que el presidente Castillo tome una decisión definitiva sobre su canciller, nuestra bancada presentará una moción de interpelación complementaria a la ya presentada y no descartamos impulsar otros mecanismos de control político”, señaló en un comunicado.

